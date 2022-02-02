Аман Тулеев высказался против строительства Крапивинской ГЭС на Томи

Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев в связи с началом общественных слушаний по проекту завершения строительства Крапивинской ГЭС на Томи высказал свою позицию о достройке, против которой он выступал еще в 2012 году, будучи главой региона. «Высказываю свое личное мнение по этому вопросу. В мою бытность, когда я работал на железной дороге, в 1976 году началась эта история с Крапивинским гидроузлом, которую иначе как многострадальной не назовешь. Ради стройки будущего водохранилища было вырублено 42 тысячи гектаров леса, переселено более трех тысяч человек из 20 сел. Но строительные работы свернули в 1989 году. Почему свернули? Во-первых, конечно, это очень большие деньги, а их как всегда не хватает. Но самое главное, в то время против строительства Крапивинского гидроузла выступали видные ученые, и в основном из Академгородка г. Новосибирска. Наши сибирские ученые-экологи открыто говорили и писали письма в высшие органы власти, что с появлением мощной ГЭС, а вместе с ней и рукотворного водохранилища, произойдет серьезное изменение микроклимата в худшую сторону – с дождями и вечными туманами», – написал Тулеев.

недостроенная Крапивинская ГЭС недостроенная Крапивинская ГЭС

По его словам, когда к идее достроить ГЭС вернулись в 2012 году, он собрал внеочередную сессию депутатов всех уровней, пригласил общественную палату, ученых из Томска и Новосибирска. Все вместе они приняли «осознанное» решение — не допускать строительства ГЭС. «К чему все-таки может привести строительство ГЭС? Прежде всего, придется затапливать большие территории протяженностью более сотни километров, очищать пойму, вырубать лес, что естественно негативно скажется на экологии района и области в целом, — пишет Аман Тулеев. — А ведь зона затопления Крапивинского водохранилища — это зона горных рек, живописной природы, места обитания краснокнижных животных, птиц и рыб. Главное опасение, что произойдет подтопление нескольких населенных пунктов и садовых товариществ. А как быть с отходами, которые сливаются и загрязняют реку Томь, мы о них знаем официально. Но ведь давайте честно, а сколько неофициальных отходов, без всякой водоочистки, которые мы не учитываем, они также сливаются в реку. Сколько их, никто точно назвать не может. Все это вместе взятое превратит водохранилище в сточную канаву», — написал экс-губернатор. Он отметил, что Кемеровская область — это зона высокой сейсмичности, при этом «трясет» часто и Крапивинский район. «К тому же, по мнению ряда очень серьезных специалистов, в районе Крапивинской ГЭС проходит зона тектонических нарушений. Ученые говорят, что строить на таком месте водохранилище — значит ставить бомбу замедленного действия». Если прорвет плотину, то населенные пункты ниже по течению смоет вместе с людьми, выразил опасение Тулеев.

Ранее мы рассказывали, что в 2020 году губернатор Кузбасса презентовал в Госдуме проект достройки ГЭС на Томи, эту идею поддержали, но нужно было найти инвесторов. В 2021 году стало известно, что власти региона подписали соглашение о сотрудничестве при достройке сразу с двумя крупными компаниями — РУСАЛ и РусГидро. Сейчас проект достройки готов, его составил институт из Санкт-Петербурга «Ленгидропроект». Проект проходит процедуру оценки воздействия на окружающую среду. Также в муниципалитетах Кемеровской области в феврале должны начаться общественные слушания по проекту. Местные активисты жалуются на то, что информация о слушаниях не доносится до населения должным образом, а в некоторые поселках слушания назначают на рабочее время. Ученые гидрологи и экологи говорят о том, что проект недоработан и может быть опасным для жителей бассейна Томи, в том числе для томичей. В нем не учтены объемы воды в верхнем течении, не сделаны прогнозы прохождения ледохода ниже по течению, есть опасность возникновения заторов. Также из проекта непонятно, что будет с городами и селами ниже по течению, если плотину прорвет в результате землетрясения. Также экологи отмечают несоизмеримость времени для природы с экономической и энергетической выгодой от проекта. Мы подробно писали о недостатках проекта и опасностях строительства в материале: На Томи хотят достроить Крапивинскую ГЭС. О каких последствиях для природы и жителей бассейна говорят экологи и гидрологи.