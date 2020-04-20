«Альянс врачей» пожаловался в ФСБ на нехватку средств защиты для медиков

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Профсоюз «Альянс врачей» направил письмо в ФСБ России, в котором утверждает, что врачам критически не хватает средств индивидуальной защиты (СИЗ).

В письме, адресованном главе ФСБ Александру Бортникову, «Альянс врачей» утверждает, что ситуация со средствами индивидуальной защиты в стране критическая и что в ряде регионов врачам и медсестрам не хватает даже масок.

Фото: Альянс врачей

Массовое инфицирование медицинского персонала может привести к тому, что COVID-19 будет разворачиваться в России по сценарию хуже итальянского. Несколько наших коллег инфицировались и уже умерли от COVID-19 именно из-за отсутствия СИЗ, — говорится в обращении.

«Альянс врачей» утверждает, что из-за страха увольнения главные врачи и губернаторы регионов не рассказывают о нехватке СИЗ федеральным властям.

В связи с этим оперативные штабы по предупреждению и распространению в РФ коронавируса и Министерство здравоохранения РФ не осознают степень критичности ситуации и не предпринимают необходимых действий по обеспечению врачей СИЗ. Нехватка СИЗ у медиков сегодня напрямую угрожает национальной безопасности.

ФСБ попросила независимый профсоюз «Альянс врачей» собрать данные о необеспеченности медиков средствами защиты в различных регионах России. «Мы начинаем сбор информации о состоянии дел на местах, она будет передана в ФСБ. Итак, если в вашей клинике наблюдается нехватка масок, респираторов, перчаток, защитных костюмов и других СИЗ, пожалуйста, анонимно отправьте информацию на нашу почту: help@alyansvrachey.org», — говорится на сайте профсоюза.

Российские врачи пожаловались на нехватку СИЗ на прошлой неделе. Как рассказывают некоторые из них, руководство медучреждений, где они работают, призывает покупать маски самим, а если не найдут – шить. Так, заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко предложила медперсоналу самим шить бахилы: «В чем сложность нашить бахил? Я, конечно, понимаю костюмы «Тайвек», или маски лицевые, или очки, или респираторы... Возьмите ткань любую, посадите двух-трех санитарок, которые вам прострочат. Сейчас народ дома сидит, делать нечего. Почему вы ждете манны небесной? Кто вам их привезет? Вам не стыдно?»