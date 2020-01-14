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14 января,
2020
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Алтайский мальчик стал миллионером, оплатив проезд женщины с ребенком

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

7 января в городе Камень-на-Оби Алтайского края женщина с ребенком не могла передать за проезд в автобусе, так как ее сын капризничал. Когда у девушки появилась возможность сделать это, оказалось, что проезд уже оплатил другой пассажир, пишет РИА Новости.


Этим пассажиром оказался 13-летний Ваня. На удивление девушки он ответил, что в его семье принято заботиться о других, поэтому он решил помочь незнакомке. Матерью с ребенком оказалась блогер Наташа Мишина, у которой 646 тысяч подписчиков в Instagram. Девушка за время поездки успела расспросить Ваню о его жизни. Мальчик рассказал, что отца у него нет, живут вдвоем с мамой, делают ремонт, поэтому денег не хватает даже на то, чтобы ходить в художественную школу. 

Алтайский мальчик стал миллионером, оплатив проезд женщины с ребенком
Фото: фото с личной страницы Наташи Мишиной

Наталья Мишина убедилась, что семья живет небогато, и в благодарность Ване на своей странице объявила сбор денег. За сутки более двух тысяч подписчиков собрали 1,5 млн рублей отзывчивому ребенку. Мама мальчика рассказала, что на эти деньги купит сыну квартиру в Барнауле или Новосибирске.



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