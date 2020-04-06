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06 апреля,
2020
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Алтайский депутат попросила Путина выплатить всем россиянам по 50 тысяч рублей

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Депутат госсобрания Республики Алтай от КПРФ Мария Демина попросила Владимира Путина освободить малый и средний бизнес России от налогов на полгода и выплатить всем гражданам страны по 50 тысяч рублей. Демина считает: принятые на сегодняшний день меры поддержки не спасут предпринимателей от закрытия.

Не секрет, что в России представители малого и среднего бизнеса так же, как и граждане, закредитованы, — говорит депутат в видеообращении к президенту. – Снижение страховых взносов и отсрочка налоговых платежей, предоставление кредитов для выплаты заработной платы не спасут положения дел. Ибо нерабочие недели не позволят бизнесу зарабатывать денег, а налоги нужно будет платить.

Для решения проблемы Мария Демина предложила освободить малый и средний бизнес от уплаты налогов на полгода, выплатить за предпринимателей две трети от размера беспроцентных кредитов, взятых на выплату зарплат сотрудникам, а также оказать разовую поддержку гражданам в виде денежного пособия в размере 50 тысяч рублей. Детям депутат предложила выплатить по 10 тысяч рублей.

«Россия помогает Соединенным Штатам, Китаю, Сирии, но забывает про своих граждан, — добавила Демина. —  Между тем, США всем своим гражданам без исключения выплатили денежные средства в целях их поддержки. У нас население закредитовано, заработные платы низкие, кредиты нужно платить. В связи с чем эта поддержка будет архиважна и необходима».


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