Алтайский депутат от «ЕР» предложил отправлять ковид-диссидентов на работу в инфекционные госпитали

Депутат заксобрания Алтайского края от «Единой России» Николай Якушев предложил направлять антимасочников на работу в коронавирусные госпитали и попросил их не создавать «неуместный хайп». Об этом сообщает Тайга.инфо.

«Движение ковид-диссидентов, которое агитирует не носить маски и не верить в опасность COVID-19, уже стало виновником многих вопиющих случаев. Яркий пример — недавние остановки движения общественного транспорта из-за отказа пассажиров использовать средства защиты органов дыхания, — сказал Николай Якушев. — Привлечение нарушителей к работе в ковидных госпиталях будет способствовать не только формированию понимания реального положения дел, но и поможет решить проблему нехватки персонала в данных медицинских учреждениях».







Депутат отмечает, что нарушители масочного режима могли бы убирать за пациентами утки и носить им еду.







«Такая помощь была бы более чем приемлема. С точки зрения законодательства я не вижу никаких препятствий. Более того, есть такой опыт, когда в ковидные госпитали привлекают диссидентов, правда, не в нашей стране, а в Индонезии. Я бы этих людей заставил поработать и посмотреть, к чему они призывают», — подчеркнул Якушев.







Он также добавил, что вынесет это предложение на совещании комитета по здравоохранению в ноябре.