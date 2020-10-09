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09 октября,
2020
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Новости

Алтайским депутатам отказали в импичменте главы республики

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Президиум госсобрания Республики Алтай отказал депутатам во внеочередной сессии, на которой планировалось провести импичмент главы региона Олега Хорохордина, пишет Тайга.инфо.

Алтайским депутатам отказали в импичменте главы республики

Уточняется, что отказ президиум мотивировал тем, что один из 14 подписавшихся под заявлением парламентариев (Елена Цуприкова) отозвала свою подпись.


Ранее мы писали, что группа депутатов госсобрания Горного Алтая на сессии 29 сентября начала процедуру импичмента главы региона Олега Хорохордина, потому что он «ненадлежащим образом исполняет свои профессиональные обязанности». В частности, депутаты указывали, что Хорохордин скрывает проблемы региона и замалчивает болевые вопросы.


«Хорохордин не смог организовать функционирование и взаимодействие правительства республики, его министерств и парламента. Вопросы внутренней политики в республике пущены на самотек, отсутствует взаимодействие органов исполнительной власти республики с органами местного самоуправления, периодически в органах местного самоуправления возникают конфликтные ситуации, которые не может урегулировать глава республики», — сказано в документе.


Позже пресс-секретарь правительства Горного Алтая Михаил Максимов называл инициативу депутатов «частным мнением».


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