Алтайский барьерист снялся с забега на Олимпиаде

3 августа на токийской Олимпиаде идет квалификация в соревнованиях барьеристов на дистанции 110 метров. Барнаульский спортсмен Сергей Шубенков снялся перед забегом. Барьерист травмировался во время разминки. Об этом рассказал тренер Сергей Клевцов. «Эта проблема с ногой у него давно. Мы лечились, пытались... Сейчас на разминке побежал — и все... Что-то щелкнуло. Сейчас нога во льду. Ждем. В кресле поедем в центр делать УЗИ. Ахилл вроде целый. Что щелкнуло — непонятно. Но ему очень больно».

Сергей Шубенков — Чемпион мира-2015 и рекордсмен России в беге на эту дистанцию.