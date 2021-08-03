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Главная Новости Алтайский барьерист снялся с забега на Олимпиаде
Новости

Алтайский барьерист снялся с забега на Олимпиаде

ТВ2
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3 часа назад

3 августа на токийской Олимпиаде идет квалификация в соревнованиях барьеристов на дистанции 110 метров. Барнаульский спортсмен Сергей Шубенков снялся перед забегом. Барьерист травмировался во время разминки. Об этом рассказал тренер Сергей Клевцов. «Эта проблема с ногой у него давно. Мы лечились, пытались... Сейчас на разминке побежал — и все... Что-то щелкнуло. Сейчас нога во льду. Ждем. В кресле поедем в центр делать УЗИ. Ахилл вроде целый. Что щелкнуло — непонятно. Но ему очень больно».

Сергей Шубенков — Чемпион мира-2015 и рекордсмен России в беге на эту дистанцию.

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