Алтайские пасечники вновь сообщают о случаях массовой гибели пчел

«Проблема в том, что когда начали разбираться в ситуации, оказалось, что у пасечников не было ветпаспортов — то есть они официально не зарегистрированы, поэтому и оповестить их об обработке полей никто не мог, — цитирует Коммерсант председателя комиссии по вопросам экономики и предпринимательства Общественной палаты региона Сергея Тастана. — Те же, кто вел легально деятельность, занижали, как оказалось, количество пчелосемей. Например, зарегистрировали пять, а на самом деле их в хозяйстве 50».

Тастан добавил, что на территории двух сел могли погибнуть около 100 пчелосемей. Одна пчелосемья насчитывает от 50 до 100 тысяч пчел. Комиссия Россельхознадзора ведет проверку, чтобы установить причины гибели насекомых и виновников случившегося.

«Планируется, что аграрии, которые производили обработку полей, заключат с пасечниками соглашение, согласно которому выплатят последним за каждую погибшую пчелосемью по 2,5 тысячи рублей вне зависимости от того, были ли они зарегистрированы или нет», — добавил Сергей Тастан.

Напомним, пчелы уже массово гибли в Алтайском крае в 2019 году. Пасечники были уверены, что насекомые погибли из-за токсичных пестицидов. Гибли пчелы также в Томской области, в Татарстане, Мордовии, Брянской, Воронежской, Липецкой, Московской, Нижегородской и Рязанской областях. Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей.

В июне 2020 года Общественная палата Алтайского края предложила внести поправки в закон о пчеловодстве, который должен вступить в силу этим летом. Поводом к разработке закона о пчеловодстве стали случаи массовой гибели пчел, а дополнения должны урегулировать деятельность пчеловодов-любителей.