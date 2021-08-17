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Главная Новости Алтайские антимонопольщики оштрафовали Google за рекламу абортов
Новости

Алтайские антимонопольщики оштрафовали Google за рекламу абортов

ТВ2
ТВ2 ТВ2
4 часа назад

УФАС Алтайского края оштрафовал Google LLC на 100 тысяч рублей за рекламу услуг прерывания беременности в одной из местных клиник, сообщает Тайга. инфо.

Автор:  evo-rus.com

В антимонопольное ведомство на рекламу абортов пожаловался житель Барнаула, когда увидел объявление в поисковике. В УФАС информацию проверили и решили привлечь к ответственности компанию, так как законом запрещена реклама услуг прерывания беременности.

Как уточняет издание, по информации самой Google LLC, в общей сложности рекламное объявление получило 10 кликов, сделанных в разные даты. Также компания до вынесения постановления рекламу удалило, это стало смягчающим обстоятельством. В итоге американская компания получила административный штраф в 100 тысяч рублей.

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