Алтайские антимонопольщики оштрафовали Google за рекламу абортов

УФАС Алтайского края оштрафовал Google LLC на 100 тысяч рублей за рекламу услуг прерывания беременности в одной из местных клиник, сообщает Тайга. инфо.

В антимонопольное ведомство на рекламу абортов пожаловался житель Барнаула, когда увидел объявление в поисковике. В УФАС информацию проверили и решили привлечь к ответственности компанию, так как законом запрещена реклама услуг прерывания беременности.

Как уточняет издание, по информации самой Google LLC, в общей сложности рекламное объявление получило 10 кликов, сделанных в разные даты. Также компания до вынесения постановления рекламу удалило, это стало смягчающим обстоятельством. В итоге американская компания получила административный штраф в 100 тысяч рублей.