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19 января,
2021
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Альпинисты из сибирских городов быстрее всех поднялись по двухкилометровой стене. На это ушла неделя

ТВ2
ТВ2
3 минуты назад

Команда альпинистов, в том числе спортсмены из Новосибирска и Красноярска, совершила самое быстрое в истории зимнее восхождение на пик Аксу в Киргизии. Восхождение длилось неделю, во время отдыха они жили в палатке-платформе над пропастью, пишет Тайга.инфо со ссылкой на альпинистов.

Альпинисты из сибирских городов быстрее всех поднялись по двухкилометровой стене. На это ушла неделя
Фото: https://tayga.info/
Альпинисты из сибирских городов быстрее всех поднялись по двухкилометровой стене. На это ушла неделя
Альпинисты из сибирских городов быстрее всех поднялись по двухкилометровой стене. На это ушла неделя
Альпинисты из сибирских городов быстрее всех поднялись по двухкилометровой стене. На это ушла неделя

В составе команды были мастер спорта по альпинизму Александр Парфёнов, кандидат в мастера спорта (КМС) Алексей Сухарев из Новосибирска, КМС Вячеслав Тимофеев из Красноярска, Ратмир Мухаметзянов из Тюмени, КМС Николай Степанов из Москвы.


Скальный пик Аксу находится в Киргизии, в районе ущелья Ляйляк, в горах Памиро-Алая. Среди альпинистов район известен очень сложными маршрутами для восхождения. За 6,5 дней маршрута команда прошла один из них с категорией сложности 6Б, это оказалось рекордно быстрым восхождением в истории.


«Гора — эпоха в истории отечественного альпинизма, самые сильные команды пробовали свои силы на этой стене, Аксу входит в топ-20 bigwall мира протяженностью более километра. Аксу очень длинная: все, что мы ходили до этого, в 2,5 раза короче. А этот маршрут один из самых сложных на стене», — цитирует Тайга.инфо руководителя экспедиции Александра Парфёнова.


Как рассказали спортсмены, они стартовали 2 января, 8 января в обед стояли на северной вершине Аксу, полтора дня ушло на спуск. Общая длина маршрута - 1940 метров, с перепадом высот в 1467 метров. Температура воздуха во время подъема варьировалась от -15 до -25 градусов. Восхождение каждый день занимало до 10 часов.


«Рельеф горы в первые три дня доставил немало трудностей, потому что тонкий натечный лед не дает никакой гарантии при страховке, да и при передвижении тоже. Особо тонкую „натечку“ лез Леха на „фифах“ (крюк с рукояткой), не дыша… В свой день я полетал, что самое обидное, после того как пролез ключевые участки своего дня. Наверное, осмелел, забил „фифу“ в какую-то трухлявую щель и… чувствую, лечу вниз головой! Обошлось. Этот срыв меня выбил примерно на час, почему-то сразу нахлынула усталость», — рассказал Парфёнов порталу.


Во время восхождения, на третий день красноярец получил травму - пробил руку куском льда, но Вячеслав продолжил восхождение. 

Жили альпинисты в двух платформах-палатках с жестким полом-каркасом, которые подвешиваются прямо на скалу. 

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