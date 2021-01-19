Альпинисты из сибирских городов быстрее всех поднялись по двухкилометровой стене. На это ушла неделя

Команда альпинистов, в том числе спортсмены из Новосибирска и Красноярска, совершила самое быстрое в истории зимнее восхождение на пик Аксу в Киргизии. Восхождение длилось неделю, во время отдыха они жили в палатке-платформе над пропастью, пишет Тайга.инфо со ссылкой на альпинистов.

В составе команды были мастер спорта по альпинизму Александр Парфёнов, кандидат в мастера спорта (КМС) Алексей Сухарев из Новосибирска, КМС Вячеслав Тимофеев из Красноярска, Ратмир Мухаметзянов из Тюмени, КМС Николай Степанов из Москвы.





Скальный пик Аксу находится в Киргизии, в районе ущелья Ляйляк, в горах Памиро-Алая. Среди альпинистов район известен очень сложными маршрутами для восхождения. За 6,5 дней маршрута команда прошла один из них с категорией сложности 6Б, это оказалось рекордно быстрым восхождением в истории.





«Гора — эпоха в истории отечественного альпинизма, самые сильные команды пробовали свои силы на этой стене, Аксу входит в топ-20 bigwall мира протяженностью более километра. Аксу очень длинная: все, что мы ходили до этого, в 2,5 раза короче. А этот маршрут один из самых сложных на стене», — цитирует Тайга.инфо руководителя экспедиции Александра Парфёнова.





Как рассказали спортсмены, они стартовали 2 января, 8 января в обед стояли на северной вершине Аксу, полтора дня ушло на спуск. Общая длина маршрута - 1940 метров, с перепадом высот в 1467 метров. Температура воздуха во время подъема варьировалась от -15 до -25 градусов. Восхождение каждый день занимало до 10 часов.





«Рельеф горы в первые три дня доставил немало трудностей, потому что тонкий натечный лед не дает никакой гарантии при страховке, да и при передвижении тоже. Особо тонкую „натечку“ лез Леха на „фифах“ (крюк с рукояткой), не дыша… В свой день я полетал, что самое обидное, после того как пролез ключевые участки своего дня. Наверное, осмелел, забил „фифу“ в какую-то трухлявую щель и… чувствую, лечу вниз головой! Обошлось. Этот срыв меня выбил примерно на час, почему-то сразу нахлынула усталость», — рассказал Парфёнов порталу.





Во время восхождения, на третий день красноярец получил травму - пробил руку куском льда, но Вячеслав продолжил восхождение.

Жили альпинисты в двух платформах-палатках с жестким полом-каркасом, которые подвешиваются прямо на скалу.

