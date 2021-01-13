Алмаз, Радий и Аделаида: как называли детей в Томской области

В 2020 году в регионе родились дети с такими редкими именами, как Аким, Алмаз, Аристарх, Бахтовар, Евсей, Аделаида, Ариша, Аурика, Ванесса и Гертруда, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Среди редких мальчишеских имен областной департамент ЗАГС также выделил Ерофея, Лаврентия, Лукьяна, Мартина, Михея, Никифора, Никодима, Османа, Потапа, Равиля, Рудольфа, Серафима, Феликса, Ярополка и Радия; среди девичьих — Глафиру, Мырзагул, Линду, Лукерью, Любаву, Мальвину, Марусю, Марфу, Мину, Михалину, Степаниду, Устинью, Эллу, Элизабет и Янину.





Несколько лет подряд самыми популярными детскими именами в регионе остаются Артём и Софья/София. Так в 2020 году родители назвали 270 и 285 новорожденных соответственно. Как и в 2019-м в тройках лидеров по популярности остались Александр (227 детей), Михаил (208), Алиса (191) и Варвара (159).





В число наиболее востребованных имен для мальчиков также вошли Максим (168), Роман (168), Матвей (164), Иван (163), Даниил/Данил (145), Тимофей (141); для девочек — Виктория (155), Мария (152), Ева (149), Анна (148), Дарья (126), Екатерина (125), Елизавета и Анастасия (по 120).





В общероссийской статистике список популярных имен в 2020 году возглавили Артём, Максим, Михаил, Матвей, Александр и София, Анна, Мария, Алиса, Виктория.