Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Алиментщика в Стрежевом поймали благодаря прогулке с собаками
Новости

Алиментщика в Стрежевом поймали благодаря прогулке с собаками

ТВ2 ТВ2

Найти двоих объявленных в розыск алиментщиков из Стрежевого помогли собаки. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

Судебный пристав по розыску знал, где находится один из алиментщиков. Он на протяжении нескольких часов ожидал гражданина на улице у его дома. Но во время «засады» пристав заметил французского бульдога без хозяина. Собака дружелюбно отнеслась к нему и даже помогала нести дежурство. Пристав не дождался алиментщика и уехал по служебным делам, взяв бульдога с собой.

В обеденный перерыв того же дня пристав увидел в соцсетях объявление о поиске этой собаки и вернулся на место, чтобы вернуть его объявившемуся хозяину. Однако на месте, кроме хозяина бульдога, встретил еще и разыскиваемого должника, который только что вышел из дома. Мужчину доставили в отделение.

Второй неплательщик алиментов тоже был найден благодаря собакам — своим. Зная о том, что должник держит животных, пристав встретил его во время утренней выгулки питомцев на одной из площадок города.

В отношении обоих алиментщиков в отделении судебных приставов по Стрежевому были составлены протоколы о привлечении к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату денежных средств на содержание детей. В случае, если должники не начнут гасить задолженность, их ждет привлечение к уголовной ответственности.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.