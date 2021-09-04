Алиментщика в Стрежевом поймали благодаря прогулке с собаками

Найти двоих объявленных в розыск алиментщиков из Стрежевого помогли собаки. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

Судебный пристав по розыску знал, где находится один из алиментщиков. Он на протяжении нескольких часов ожидал гражданина на улице у его дома. Но во время «засады» пристав заметил французского бульдога без хозяина. Собака дружелюбно отнеслась к нему и даже помогала нести дежурство. Пристав не дождался алиментщика и уехал по служебным делам, взяв бульдога с собой.

В обеденный перерыв того же дня пристав увидел в соцсетях объявление о поиске этой собаки и вернулся на место, чтобы вернуть его объявившемуся хозяину. Однако на месте, кроме хозяина бульдога, встретил еще и разыскиваемого должника, который только что вышел из дома. Мужчину доставили в отделение.

Второй неплательщик алиментов тоже был найден благодаря собакам — своим. Зная о том, что должник держит животных, пристав встретил его во время утренней выгулки питомцев на одной из площадок города.

В отношении обоих алиментщиков в отделении судебных приставов по Стрежевому были составлены протоколы о привлечении к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату денежных средств на содержание детей. В случае, если должники не начнут гасить задолженность, их ждет привлечение к уголовной ответственности.