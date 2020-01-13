Алиментщик из Парабели попал в колонию за долг в 1,5 млн рублей

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Алиментщик из Парабели получил восемь месяцев колонии за то, что задолжал более 1,5 млн рублей на содержание детей. Ранее, как сообщает пресс-служба управления судебных приставов, мужчину наказывали исправительными работами, условным сроком и заключением на три месяца.

По данным УФССП, должник по алиментам мог работать, но не пытался устроиться и не состоял на учете в центре занятости. За это приставы привлекли его к административной, а после трижды к уголовной ответственности.

Однако назначение уголовного наказания в виде исправительных работ, условного срока и трехмесячного реального срока не заставило гражданина изменить отношение к ситуации, — говорится в сообщении. — В результате сотрудники отдела судебных приставов по Парабельскому району возбудили в отношении должника еще одно уголовное дело по ст. 157 УК РФ.