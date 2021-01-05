Альфа-Банк представил преимущества своей дебетовой карты

Альфа-Банк – один из популярных банков, который предоставляет для своих клиентов множество преимуществ. Дебетовая карта Альфа-Банка пользуется популярностью уже многие годы. Среди особенностей: бесплатное обслуживание карточки, возможность получения кэшбека с интернет-покупок, а также начисление процентов на остаток за использование карты. Удобное управление средствами и возможность отслеживания всех транзакций – ключевые преимущества.

Все дебетовые банковские карты от Альфа-Банка можно легко оформить. Процедура не занимает много времени. Клиент должен соответствовать таким требованиям. Так, возраст должен превышать восемнадцать лет. Дополнительная регистрация при оформлении не требуется. Также важно заполнить заявку при оформлении карточки.





После оформления заявки клиент может быстро забрать карту в одном из отделений банка. Весь процесс не занимает много времени.





Среди преимуществ использования пластика от Альфа-Банка следует выделить:





· Выпуск и обслуживание карточки полностью бесплатно. Получить карту можно в любом отделении банка или в банках-партнерах. Также предоставляются услуги мобильного банкинга и оплаты в интернете. Коммунальные услуги, покупки и другое можно оплатить через удобное приложение.





· При утере пластиковой карты ее можно легко оформить заново. Для этого достаточно заблокировать старый пластик, после чего заказать оформление нового.





· Возможность дополнительного дохода в виде кэшбека с каждой покупки и процента на остаток.





· Банковская карта позволяет легко контролировать свой бюджет через удобное приложение. Для этого достаточно воспользоваться соответствующим функционалом.





Дебетовая карта – это удобное и практичное средство для повседневных расчетов. Также ею можно воспользоваться в других странах. При необходимости деньги можно перевести в любую удобную валюту.





При выборе карты важно учесть условия использования и обслуживания. Альфа-Банк предлагает для своих клиентов разные продукты, работающие на выгодных условиях. Достаточно изучить преимущества и особенности каждого, чтобы подобрать для себя идеальный вариант.





Можно легко оплачивать любые покупки с помощью карточки через партнерские программы. В результате на бонусный счет начисляются баллы, которыми можно оплатить товары или билеты по партнерской программе. Каждый самостоятельно выбирает для себя наиболее выгодный вариант.