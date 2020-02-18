Альфа-Банк предложил бизнесу новый тариф «Бесплатно навсегда»

Малому бизнесу, работающему в жесткой конкурентной среде, нужны эффективные сервисы по доступной цене, — комментирует руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин. — Мы решили поддержать небольшие компании и стартапы, предложив им бесплатный счет на все время работы в банке и бесплатные лимиты операций, в которые зачастую укладывается молодой бизнес. Наш подход — любой клиент, независимо от его финансовых возможностей, получает комплексное решение для развития: быструю систему расчетов, удобные инструменты для работы с выручкой, технологичные сервисы для защиты бизнеса и поиска надежных партнеров.