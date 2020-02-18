Альфа-Банк предложил бизнесу новый тариф «Бесплатно навсегда»
Альфа-Банк предложил малому бизнесу пакет услуг «Бесплатно навсегда» — с бесплатным открытием и обслуживанием расчетного счета на всю историю отношений клиента с банком.
Пакет предназначен для новых клиентов, открывающих первый счет в Альфа-Банке, и включает в себя полный набор платежных инструментов и сервисов, необходимых для расчетов с контрагентами и управления выручкой.
Проанализировав потребности предпринимателей, начинающих свое дело, банк установил специальные условия и бесплатные лимиты по самым востребованным видам операций.
В рамках пакета для клиента бесплатны:
- лимит до 100 тысяч рублей в месяц — для переводов со счета индивидуального
предпринимателя на собственный счет физлица в Альфа-Банке
- три платежа в отчетный месяц на счета юрлиц, открытые в других банках
- все платежи в бюджет и налоговые органы
- все платежи на счета юрлиц, открытые в Альфа-Банке
- выпуск первой пластиковой карты «Альфа-Бизнес» и всех цифровых b2b-карт
- онлайн-бухгалтерия
На операции свыше бесплатных лимитов действует гибкая система тарифов.
Также всем клиентам Альфа-Банка доступен полный функционал интернет- и мобильного банка с уникальными сервисами, обеспечивающими развитие и безопасность бизнеса.
Малому бизнесу, работающему в жесткой конкурентной среде, нужны эффективные сервисы по доступной цене, — комментирует руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин. — Мы решили поддержать небольшие компании и стартапы, предложив им бесплатный счет на все время работы в банке и бесплатные лимиты операций, в которые зачастую укладывается молодой бизнес. Наш подход — любой клиент, независимо от его финансовых возможностей, получает комплексное решение для развития: быструю систему расчетов, удобные инструменты для работы с выручкой, технологичные сервисы для защиты бизнеса и поиска надежных партнеров.
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