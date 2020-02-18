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18 февраля,
2020
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Альфа-Банк предложил бизнесу новый тариф «Бесплатно навсегда»

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Альфа-Банк предложил малому бизнесу пакет услуг «Бесплатно навсегда» — с бесплатным открытием и обслуживанием расчетного счета на всю историю отношений клиента с банком. 


Пакет предназначен для новых клиентов, открывающих первый счет в Альфа-Банке, и включает в себя полный набор платежных инструментов и сервисов, необходимых для расчетов с контрагентами и управления выручкой.

Альфа-Банк предложил бизнесу новый тариф «Бесплатно навсегда»

Проанализировав потребности предпринимателей, начинающих свое дело, банк установил специальные условия и бесплатные лимиты по самым востребованным видам операций.


В рамках пакета для клиента бесплатны:


  • лимит до 100 тысяч рублей в месяц — для переводов со счета индивидуального

предпринимателя на собственный счет физлица в Альфа-Банке

  • три платежа в отчетный месяц на счета юрлиц, открытые в других банках
  • все платежи в бюджет и налоговые органы
  • все платежи на счета юрлиц, открытые в Альфа-Банке
  • выпуск первой пластиковой карты «Альфа-Бизнес» и всех цифровых b2b-карт
  • онлайн-бухгалтерия


На операции свыше бесплатных лимитов действует гибкая система тарифов. 


Также всем клиентам Альфа-Банка доступен полный функционал интернет- и мобильного банка с уникальными сервисами, обеспечивающими развитие и безопасность бизнеса.

Малому бизнесу, работающему в жесткой конкурентной среде, нужны эффективные сервисы по доступной цене, — комментирует руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин. — Мы решили поддержать небольшие компании и стартапы, предложив им бесплатный счет на все время работы в банке и бесплатные лимиты операций, в которые зачастую укладывается молодой бизнес. Наш подход — любой клиент, независимо от его финансовых возможностей, получает комплексное решение для развития: быструю систему расчетов, удобные инструменты для работы с выручкой, технологичные сервисы для защиты бизнеса и поиска надежных партнеров.

Партнерский материал.

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