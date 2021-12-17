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  3. Алена Баранова взяла «золото» на всероссийских соревнованиях в Тюмени
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Алена Баранова взяла «золото» на всероссийских соревнованиях в Тюмени

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Алена Баранова, дочь олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Натальи Барановой, с результатом 28:44 стала победительницей в индивидуальной гонке классическим стилем на 10 км среди девушек от 21 года до 23 лет. Она выиграла это соревнование с преимуществом более чем в 10 секунд. В гонке приняли участие 60 девушек со всей России. Несколькими днями ранее Алена завоевала серебряную медаль в спринтерской гонке свободным стилем.

Автор:  Администрация Томской области
Алена Баранова
Автор:  Администрация Томской области
Алена Баранова

В Тюмени проходят всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок. Состязания в Тюмени являются одним из отборочных этапов на первенство мира, которое пройдет в Норвегии в феврале. Спортсменку тренирует мама, Наталья Баранова.

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