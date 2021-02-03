Алексею Навальному заменили условный срок наказания на реальный

​Суд принял ходатайство ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный. Согласно решению, Алексей Навальный должен провести в колонии общего режима 3,5 года, но с учетом срока, проведенного под домашним арестом, итоговое заключение продлится 2 года и 8 месяцев.

Суд рассматривал ходатайство ФСИН о замене условного срока на реальный для Алексея Навального по делу «ИВ РОШЕ». За день до окончания испытательного срока по делу, 30 декабря 2020 года, политика объявили в федеральный розыск. Задержали Навального 17 января на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево, когда он вернулся в Россию после реабилитации в Германии. На следующий день в химкинском отделе полиции прошло судебное заседание, по итогу которого политика арестовали на 30 суток. Адвокаты пытались опротестовать решение, но суд оставил его без изменений.





В ходе заседания представитель ФСИН утверждал, что Навальный нарушал наложенные судом обязанности и до госпитализации. В ведомстве считают, что период с 2018 по 2019 Навальный без уважительной причины нарушал условия и общественный порядок в более, чем 50 случаях. ФСИН попросил суд отменить условное наказание Навальному и назначить ему 3 года 6 месяцев колонии. За семь неявок на регистрацию. При этом, ведомство подчеркнуло, что не обращалось с этой просьбой ранее из-за «принципов гуманизма».





Адвоката Навального подчеркивают, что он отправлял уведомление с адресом, а также справку из клиники о том, что не может явиться по состоянию здоровья.





«Я один из немногих людей, в отношении которого есть несколько сфабрикованных дел, и каждый факт фабрикации подтвержден Европейским судом», — сказал Навальный в ходе процесса.





Защита Навального обжалует это решение.







Добавим, что у здания Мосгорсуда с самого раннего утра собирались сторонники Навального. По данным ОВД-Инфо, задержали минимум 320 человек.





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