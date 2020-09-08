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08 сентября,
2020
Новости

Алексея Навального вывели из комы

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Состояние Алексея Навального начало улучшаться и медики приняли решение вывести его из искусственной комы, сообщается в твиттере немецкой клиники «Шарите».


Известно, что сейчас Навального постепенно отключают от аппарата ИВЛ, он начал реагировать на речь окружающих.


«Продолжительные последствия тяжелого отравления по-прежнему не исключены», — говорится в сообщении клиники.


Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, и политика увезли в реанимацию омской БСМП № 1, где он находился в коме в тяжелом состоянии. Предполагалось, что Навального могли отравить. Родственники и соратники, которые прилетели в Омск, настаивали на транспортировке Алексея в независимую клинику за границу, однако омские врачи говорили о том, что Навальный должен остаться на лечении в Омске. При этом в Омск тогда уже прибыл самолет, который должен был доставить политика в одну из клиник Германии. Близкие опасались, что за двое суток могут ухудшиться состояние Алексея и затеряться следы вещества, которым предположительно могли отравить политика.


Подробнее со всей хронологией событий можно ознакомиться здесь.


3 сентября на сайте и ютуб-канале Алексея Навального появилось расследование, которое снималось в Томске перед тем, как политика экстренно госпитализировали с борта обратного самолета в Омске. Оно называется «Томск в плену у депутатской мафии».

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