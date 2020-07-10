Алексей Прянишников: при обысках пытались изъять даже диски для игровой приставки

Координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников и его адвокат Андрей Миллер рассказали ТВ2 подробности проведенных обысков и допроса. Обыски силовики провели не только в квартире Алексея Прянишникова, но и у его родственников. При этом к Алексею не пустили адвоката, а у младшего сына пытались забрать диски для игровой приставки. Обыски проводились в рамках так называемого «дела ЮКОСА». Алексей Прянишников проходит по нему как свидетель.

Алексей Прянишников рассказал, что у него и всех других родственников изъяли все гаджеты: ноутбуки, планшеты. У старшего сына забрали камеру и даже не стали смотреть, что на ней записано.

« Обыски прошли не только в той квартире, где я живу, но и у моих других родственников, — рассказал Алексей Прянишников. — Силовики пришли домой к бывшей супруге. Там проживают двое моих сыновей: четырех и девяти лет. Пришли к родителям бывшей жены и к семье, где живет моя старшая дочь. Причем с семьей, где она проживает, у меня давно особых контактов нет, кроме вопросов воспитания дочери. Везде примерно один и тот же сценарий. Что характерно, при оформлении всех протоколов декларировалось, что во время обыска не применялись фото- и видеосъемка. Но потом оказалось, что съемка велась, и она тут же утекла на НТВ. Журналисты НТВ позволили себе выпад в мой адрес, якобы я не плачу алименты. Но все прекрасно могли увидеть, как живут мои дети. НТВ распространил недостоверную информацию, и я намерен подать иск к телеканалу. После допроса следователь пытался взять у меня подписку о неразглашении, но поскольку обыск проходил незаконно, я не стал ничего подписывать. Плюс кадры с обыска утекли телекомпании НТВ. О какой тайне следствия может идти речь? Да и, как мне сказал мой адвокат, бумагу о неразглашении сотрудник даже толком не заполнил».

Пытались даже изъять диски для игровой приставки PlayStation. Но младший сын подошел и попросил не забирать, мы в них играем. Для чего понадобилось забирать диски, непонятно, видимо, подозревали, что я мог замаскировать под них какую-то тайную информацию по «делу ЮКОСА». Повторюсь, что все эти следственные действия проводились в связи с «делом ЮКОСА» 2003 года. Что хотели узнать у меня касательно этого дела, я не знаю.

Алексей Прянишников добавил, что в этот раз силовики не стали сразу ломиться в квартиру, а вызвали его в домофон. Якобы ему нужно было убрать свой автомобиль, чтобы можно было разгрузить фургон. Когда Алексей вышел во двор, то увидел, что к нему бежит человек с красным удостоверением и группой людей в камуфляже.





«Со слов моего адвоката я знаю, что он пытался выяснить, что это за люди, потому что у них не было ни одного шеврона. Из шевронов был только один – цвета флага Российской Федерации. Так мог выглядеть любой сотрудник ЧОПа. К чести сотрудников полиции, которых вызвал адвокат Андрей Миллер, они проявили озаботились выяснением, к какому подразделению принадлежат люди в камуфляже. Оказалось, что Росгвардия. В принципе, силовики общались со мной корректно. Единственное, что резко пресекли возможность позвонить адвокату. Хотя в разговоре с моим адвокатом Андреем Миллером росгвардейцы сказали, что мне была предоставлена возможность вызвать адвоката. Как только я заявил, что хочу вызвать адвоката, у меня довольно жестко отобрали телефон».





Действительно, адвокат Андрей Миллер так и не смог попасть в квартиру, когда проводился обыск. Как рассказал адвокат, ему преградили дорогу люди в камуфляже без опознавательных знаков.





«По документам обыск начался в 10.25. Мне позвонили в 12.00, и в начале первого часа я уже там был. Но меня в квартиру не пускали вооруженные сотрудники Росгвардии. Не давали подходить к двери. Многие из них были даже без знаков отличия. Я спрашиваю: может, вы бандиты? Мне пришлось звонить даже на «телефон доверия» Следственного комитета. Мне там порекомендовали вызвать наряд полиции. Полиция приехала и сказала, что там их знакомые. Я говорю, так вы мне скажите, кто это: ФСБ, Росгвардия, полиция? Потому что это либо незаконное лишение свободы человека, так как ему не дают выйти из квартиры, либо это превышение должностных полномочий, так как не дают пройти адвокату. При мне полицейские позвонили следователю, который сказал, что «пусть адвокат звонит куда хочет, кого хочет вызывает, дверь не откроем». Часа в четыре приехал отец жены Алексея, чтобы забрать внука. Но ему не отдали ребенка, сказали, что скоро закончат».





Андрей Миллер рассказал, что дверь в квартиру открыли в начале седьмого вечера. Силовики стали выносить изъятые вещи: телефоны, компьютеры, ноутбуки и планшеты. Кроме того, была изъята полиграфия, которая была сделана, когда Алексей Прянишников был представителем кампании Ксении Собчак на выборах президента в 2018 году.