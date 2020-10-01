Алексей Навальный заявил, что за его отравлением «стоит Путин»
UPD: 15:25: Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя слова Навального, назвал его подлецом, работающим на западные спецслужбы, и заявил, что Владимир Путин вместе с пилотами и врачами участвовал в спасении жизни оппозиционера.
Алексей Навальный считает, что к его отравлению причастен лично Владимир Путин. Об этом оппозиционер рассказал журналу Der Spiegel в первом интервью после выписки из берлинской больницы.
Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий произошедшего, — заявил Алексей Навальный.
Политик также рассказал, что собирается вернуться в Россию после лечения. «Моя работа сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!» — сказал оппозиционер.
Der Spiegel сообщает, что Алексея Навального постоянно сопровождают телохранители. «На первый взгляд не видно, что этот человек несколько дней находился в коме и мог умереть. Однако, когда он наливает себе воды из бутылки, ему это удается с трудом, так как сильно дрожат руки», — пишут журналисты немецкого издания. Полный текст интервью пока не доступен, оно будет опубликовано в пятницу.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя слова Навального, назвал его подлецом, работающим на западные спецслужбы, и заявил, что Владимир Путин вместе с пилотами и врачами участвовал в спасении жизни оппозиционера.
Навальный — бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь, — заявил спикер. — Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств — тогда его заявление укладывается в эту логику. Его искренне спасали все — от пилотов и врачей до президента. И делать такие заявления может только непорядочный человек.
Володин также отметил, что Бундестаг не согласился на создание рабочей группы с Госдумой РФ для расследования случившегося. По его мнению, это еще одно доказательство того, «что все было инсценировано зарубежными странами, чтобы создать напряжение в России в момент подведения итогов выборов в Белоруссии, блокировать нашу страну и не позволить защитить суверенитет союзного нам государства».
Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, и политика увезли в реанимацию омской БСМП № 1, где он находился в коме в тяжелом состоянии. Предполагалось, что Навального могли отравить. Родственники и соратники, которые прилетели в Омск, настаивали на транспортировке Алексея в независимую клинику за границу, однако омские врачи говорили о том, что Навальный должен остаться на лечении в Омске. При этом в Омск тогда уже прибыл самолет, который должен был доставить политика в одну из клиник Германии. Близкие опасались, что за двое суток могут ухудшиться состояние Алексея и затеряться следы вещества, которым предположительно могли отравить политика. Подробнее со всей хронологией событий можно ознакомиться здесь.
В правительстве ФРГ рассказали, что три лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок», которым, предположительно, отравили политика. Помимо этого, в заявлении правительства сказано, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) запустила процесс по проверке проб, взятых у Алексея Навального. Позже ФБК сообщил, что отравляющее вещество нашли на бутылке из номера отеля, где останавливался Навальный.
20 сентября Алексей Навальный рассказал в своем Инстаграме, как проходит его восстановление. По его словам, сначала он не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Один из разработчиков «Новичка» Вир Мирзаянов предположил, что для полного выздоровления Навальному потребуется около года.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?