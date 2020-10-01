Алексей Навальный заявил, что за его отравлением «стоит Путин»

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UPD: 15:25: Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя слова Навального, назвал его подлецом, работающим на западные спецслужбы, и заявил, что Владимир Путин вместе с пилотами и врачами участвовал в спасении жизни оппозиционера.



Алексей Навальный считает, что к его отравлению причастен лично Владимир Путин. Об этом оппозиционер рассказал журналу Der Spiegel в первом интервью после выписки из берлинской больницы.

Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий произошедшего, — заявил Алексей Навальный.

Политик также рассказал, что собирается вернуться в Россию после лечения. «Моя работа сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!» — сказал оппозиционер.

Der Spiegel сообщает, что Алексея Навального постоянно сопровождают телохранители. «На первый взгляд не видно, что этот человек несколько дней находился в коме и мог умереть. Однако, когда он наливает себе воды из бутылки, ему это удается с трудом, так как сильно дрожат руки», — пишут журналисты немецкого издания. Полный текст интервью пока не доступен, оно будет опубликовано в пятницу.



Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя слова Навального, назвал его подлецом, работающим на западные спецслужбы, и заявил, что Владимир Путин вместе с пилотами и врачами участвовал в спасении жизни оппозиционера.

Навальный — бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь, — заявил спикер. — Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств — тогда его заявление укладывается в эту логику. Его искренне спасали все — от пилотов и врачей до президента. И делать такие заявления может только непорядочный человек.

Володин также отметил, что Бундестаг не согласился на создание рабочей группы с Госдумой РФ для расследования случившегося. По его мнению, это еще одно доказательство того, «что все было инсценировано зарубежными странами, чтобы создать напряжение в России в момент подведения итогов выборов в Белоруссии, блокировать нашу страну и не позволить защитить суверенитет союзного нам государства».