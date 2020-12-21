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21 декабря,
2020
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Алексей Навальный: «Я позвонил своему убийце. Он во всем призналcя»

ТВ2
ТВ2
28 минут назад

Алексей Навальный выпустил ролик под названием «Я позвонил своему убийце. Он во всем признался». На видео оппозиционер утверждает, что поговорил по телефону с Константином Кудрявцевым – одним из сотрудников ФСБ, участвовавших в его отравлении. 

По словам Алексея Навального, он позвонил Константину Кудрявцеву утром 14 декабря, за несколько часов до публикации расследования о собственном отравлении. С помощью программы для пранков политик поставил вместо своего номера номер коммутатора, с которого сотрудники ФСБ звонят коллегам. 


Алексей Навальный утверждает, что представился Котову помощником секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и заявил, что начальство поручило ему прояснить детали операции. Собеседник Навального рассказал, что максимальная концентрация яда была на трусах оппозиционера, назвал имена других участников операции и пояснил, что произошло с одеждой политика. Неудачный исход операции он списал на стечение обстоятельств.

Ну, посадили там это... сами понимаете, да? Он полетел, посадили, все вот это вот. Ситуация сложилась так, что... не в нашу пользу, — говорит в разговоре тот, кого Навальный называет сотрудником ФСБ. — Я так считаю. Если бы чуть дольше, то, соответственно, чуть могло бы все пойти и по-другому.

Полную расшифровку и запись разговора опубликовало издание The Insider. В своем телеграм-канале Алексей Навальный написал, что разговор длился 45 минут и «любая фонографическая экспертиза подтвердит», что его собеседник — сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев.


Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, и политика увезли в реанимацию омской БСМП № 1, где он находился в коме в тяжелом состоянии. Позднее Навального переправили на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Подробнее со всей хронологией событий можно ознакомиться здесь.


В правительстве ФРГ рассказали, что три лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок», которым, предположительно, отравили политика. Помимо этого, в заявлении правительства сказано, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) запустила процесс по проверке проб, взятых у Алексея Навального. Позже ФБК сообщил, что отравляющее вещество нашли на бутылке из номера отеля, где останавливался Навальный.


14 декабря The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel выпустили расследование, посвященное случившемуся с Алексеем Навальным. Журналисты пришли к выводу, что покушение на Алексея Навального совершила в Томске группа из восьми оперативников ФСБ. Сам Алексей Навальный на сайте ФБК назвал имена и псевдонимы людей, которых подозревает в покушении на свою жизнь. 


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