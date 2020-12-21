Алексей Навальный: «Я позвонил своему убийце. Он во всем призналcя»

Алексей Навальный выпустил ролик под названием «Я позвонил своему убийце. Он во всем признался». На видео оппозиционер утверждает, что поговорил по телефону с Константином Кудрявцевым – одним из сотрудников ФСБ, участвовавших в его отравлении.

Алексей Навальный утверждает, что представился Котову помощником секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и заявил, что начальство поручило ему прояснить детали операции. Собеседник Навального рассказал, что максимальная концентрация яда была на трусах оппозиционера, назвал имена других участников операции и пояснил, что произошло с одеждой политика. Неудачный исход операции он списал на стечение обстоятельств.

По словам Алексея Навального, он позвонил Константину Кудрявцеву утром 14 декабря, за несколько часов до публикации расследования о собственном отравлении. С помощью программы для пранков политик поставил вместо своего номера номер коммутатора, с которого сотрудники ФСБ звонят коллегам.

Ну, посадили там это... сами понимаете, да? Он полетел, посадили, все вот это вот. Ситуация сложилась так, что... не в нашу пользу, — говорит в разговоре тот, кого Навальный называет сотрудником ФСБ. — Я так считаю. Если бы чуть дольше, то, соответственно, чуть могло бы все пойти и по-другому.

Полную расшифровку и запись разговора опубликовало издание The Insider. В своем телеграм-канале Алексей Навальный написал, что разговор длился 45 минут и «любая фонографическая экспертиза подтвердит», что его собеседник — сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев.





Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, и политика увезли в реанимацию омской БСМП № 1, где он находился в коме в тяжелом состоянии. Позднее Навального переправили на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Подробнее со всей хронологией событий можно ознакомиться здесь.





В правительстве ФРГ рассказали, что три лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок», которым, предположительно, отравили политика. Помимо этого, в заявлении правительства сказано, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) запустила процесс по проверке проб, взятых у Алексея Навального. Позже ФБК сообщил, что отравляющее вещество нашли на бутылке из номера отеля, где останавливался Навальный.





14 декабря The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel выпустили расследование, посвященное случившемуся с Алексеем Навальным. Журналисты пришли к выводу, что покушение на Алексея Навального совершила в Томске группа из восьми оперативников ФСБ. Сам Алексей Навальный на сайте ФБК назвал имена и псевдонимы людей, которых подозревает в покушении на свою жизнь.









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