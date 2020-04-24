Алексей Навальный раскритиковал томского губернатора за угрозы в адрес пользователей Сети

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Оппозиционер Алексей Навальный часть своей программы «Навальный.Live» посвятил губернатору Томской области Сергею Жвачкину. Поводом стало выступление главы региона от 17 апреля, в котором Сергей Жвачкин угрожал пользователям интернета и СМИ, которые критикуют власть и, по мнению губернатора, распространяют фейки о коронавирусе.

Алексей Навальный назвал Сергея Жвачкина ярким примером губернатора «супернефтяной области», где деньги качаются из земли, а в регионе — «полная нищета и развал».

«Не считает необходимым сказать о той же самой помощи гражданам: где деньги нам взять, мы сидим полтора месяца без работы, — сказал Алексей Навальный. — Он сидит и говорит: вы там ругаете власть? Ну вообще-то вы помните, что мы знаем, где вы живете. Мы вас всех найдем. <…> Видите, он реально упивается. Хочется спросить, ну ты куда лезешь?.. Сидит там в своей кофточке: мы государство, мы знаем, откуда вы нам все это пишите. Мы вас всех проследим. Какое твое дело вообще, прослеживать за кем-то? Ты губернатор, гражданское лицо, у которого ограниченные полномочия. Даже если нужно кого-то находить, ты к этому не имеешь никакого отношения. Ну, конечно же, критические комментарии, критикуете и ругаете власть, и мы вас всех отследим. И вот с таким наслаждением, перекатывая словечки во рту: государство есть государство. И оно способно себя защитить. А что такое государство и что такое полувоенное время? Мы с кем воюем вообще? Что такое происходит?».

Алексей Навальный также сказал, что вместо того, чтобы поддержать население Томской области во время режима самоизоляции деньгами, губернатор Сергей Жвачкин предлагает «сидеть на том конце интернета и бояться меня, Сергея Жвачкина».

Добавим, что Алексей Навальный был в Томске в марте 2017 года, когда выдвигался в президенты России. Его встреча с избирателями прошла не без эксцессов. Кто-то позвонил в полицию и сообщил, что в здании, где проходила встреча, заложена бомба. Всех из здания эвакуировали в срочном порядке, Алексею Навальному пришлось выступать на улице. Полиция тогда допросила нескольких человек, но виновного в ложном доносе так и не нашли.

