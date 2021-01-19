Алексей Навальный опубликовал новое расследование. Оно о дворце Путина

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Алексей Навальный опубликовал расследование о так называемом дворце Владимира Путина под Геленджиком. В расследовании Фонда борьбы с коррупцией, как утверждается, раскрыта схема финансирования строительства дворца, а также показаны его интерьеры.

«Это видео Навальный записал до своего возвращения в Россию, но мы сразу договорились, что выпустим его после: Алексей не хотел, чтобы главный герой этого расследования — Владимир Путин — думал, что мы его боимся и о его самом большом секрете рассказываем из-за границы», — говорится в анонсе к фильму, опубликованном в Инстаграме оппозиционного политика.

Так называемый «Дворец Путина», он же Резиденция на мысе Идокопас, был построен в 2005-2010 году на черноморском побережье неподалеку от Геленджика. О том, что он был построен для президента России, в 2010 году заявил бизнесмен Сергей Колесников. Он же оценил стоимость проекта в 1 миллиард долларов.

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией (признан иностранным агентом) утверждается, что стоимость стройки составляет порядка 100 млрд рублей. В видео говорится, что помимо дворца на участке площадью свыше 17 тысяч кв.м. расположен ледовый дворец высотой с пятиэтажный дом, буквально зарытый под землю, церковь, оранжерея на 2500 квадратных метров, амфитеатр, и 80-метровый мост через овраг, ведущий к чайному домику.