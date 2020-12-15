Алексей Навальный: «Меня отравили сотрудники ФСБ. Я знаю их имена»
The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel выпустили расследование, посвященное отравлению Алексея Навального. Журналисты пришли к выводу, что покушение на Алексея Навального совершила в Томске группа из восьми оперативников ФСБ. Сам Алексей Навальный на сайте ФБК назвал имена и псевдонимы людей, которых подозревает в покушении на свою жизнь.
О чем говорится в расследовании?
Журналисты проанализировали базы данных авиаперелетов и обнаружили несколько странных совпадений. В частности, билет на один рейсе с Алексеем Навальным из Москвы в Новосибирск, с последующем вылетом в Москву, но уже из Томска, покупал некто Паняев Владимир Александрович. Телеграм-бот показывает, что в записных книжках этот Паняев фигурирует, как «ФСБ Владимир Александрович Паняев», а прописан он по соседству с Алексеем.
При этом Алексей Навальный подозревает, что в Томске была не первая попытка покушения. Он вспоминает, как несколько лет назад ему стало плохо в самолете.
«Через час после взлета меня пробил холодный пот, и я почувствовал, что мне очень-очень плохо. Так плохо, что я сейчас умру. Поскольку я был весь мокрый, я с трудом дошел до туалета, там умылся холодной водой. Посидел 15 минут, и все прошло», — пишет Алексей. По его словам, еще одна попытка была предпринята в Калининграде, в июле 2020 года. Тогда пострадала жена Алексея Юлия.
«Ей становилось хуже и хуже, и так стремительно, что, когда мы дошли до кафе и заказали еду, она поняла, что ей даже сидеть тяжело. Я спрашивал: «Что у тебя болит? Сердце? Живот? Вызвать скорую?» А Юля сама не понимала и не могла объяснить», — вспоминает Алексей.
«Новичок», которым предположительно отравили Навального, был разработан в главном научном институте в городе Шиханы Саратовской области. Сейчас восемь ученых этого института работают в научном центре «Сигнал» в Москве. Bellingcat взяли телефонные биллинги директора «Сигнала» Жирова и посмотрели, с кем он разговаривал в дни до отравления и после него. Оказалось, что ряд собеседников работают в Институте криминалистики Центра специальной техники ФСБ. Это Станислав Макшаков, Олег Таякин («Тарасов»), Алексей Александров («Фролов»), Иван Осипов («Спиридонов»), Константин Кудрявцев («Соколов»), Алексей Кривощеков, Михаил Швец («Степанов»), Владимир Паняев.
Алексей пишет, что с 2017 года с ним в практически каждую поездку отправлялись два-три оперативника. «Они ездили за мной буквально по пятам, боясь пропустить малейшую остановку. Я раньше шутил, что, наверное, никто, кроме меня и группы «Ласковый Май», не ездил так много и так интенсивно с турами по стране. Я ошибался. Вот полный список за 2017 год. Это все путешествия, где вместе со мной были сотрудники «отдела отравлений» ФСБ. Новокузнецк, Архангельск, Киров, Владивосток, Челябинск, Новосибирск — везде. 15 городов, 30 маршрутов. Везде они. За все время — 36 совпадений», — пишет он.
Организатором всего произошедшего он называет президента страны Владимира Путина.
«Мы имеем дело с государственной операцией. Это не ФСБ-шники, работающие на заказ олигарха или чиновника, которого я обидел своим расследованием. Целый департамент ФСБ под руководством высоких начальников в течение двух лет ведет операцию, в ходе которой несколько раз пытаются убить меня и членов моей семьи, получая химическое оружие в секретной государственной лаборатории. Конечно, операция такого масштаба и такой длительности не может быть организована никем, кроме как главой ФСБ Бортниковым, а он никогда бы не осмелился это сделать без приказа Путина», — пишет Алексей на сайте ФБК.
Навальный считает, что поводом для подобных действий послужило его желание баллотировать в президенты.
Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, и политика увезли в реанимацию омской БСМП № 1, где он находился в коме в тяжелом состоянии. Позднее Навального переправили на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Подробнее со всей хронологией событий можно ознакомиться здесь.
В правительстве ФРГ рассказали, что три лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок», которым, предположительно, отравили политика. Помимо этого, в заявлении правительства сказано, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) запустила процесс по проверке проб, взятых у Алексея Навального. Позже ФБК сообщил, что отравляющее вещество нашли на бутылке из номера отеля, где останавливался Навальный.
20 сентября Алексей Навальный рассказал в своем Инстаграме, как проходит его восстановление. По его словам, сначала он не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Один из разработчиков «Новичка» Вил Мирзаянов предположил, что для полного выздоровления Навальному потребуется около года.
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