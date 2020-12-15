Алексей Навальный: «Меня отравили сотрудники ФСБ. Я знаю их имена»

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The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel выпустили расследование, посвященное отравлению Алексея Навального. Журналисты пришли к выводу, что покушение на Алексея Навального совершила в Томске группа из восьми оперативников ФСБ. Сам Алексей Навальный на сайте ФБК назвал имена и псевдонимы людей, которых подозревает в покушении на свою жизнь.

О чем говорится в расследовании?

Журналисты проанализировали базы данных авиаперелетов и обнаружили несколько странных совпадений. В частности, билет на один рейсе с Алексеем Навальным из Москвы в Новосибирск, с последующем вылетом в Москву, но уже из Томска, покупал некто Паняев Владимир Александрович. Телеграм-бот показывает, что в записных книжках этот Паняев фигурирует, как «ФСБ Владимир Александрович Паняев», а прописан он по соседству с Алексеем.

При этом Алексей Навальный подозревает, что в Томске была не первая попытка покушения. Он вспоминает, как несколько лет назад ему стало плохо в самолете.

«Через час после взлета меня пробил холодный пот, и я почувствовал, что мне очень-очень плохо. Так плохо, что я сейчас умру. Поскольку я был весь мокрый, я с трудом дошел до туалета, там умылся холодной водой. Посидел 15 минут, и все прошло», — пишет Алексей. По его словам, еще одна попытка была предпринята в Калининграде, в июле 2020 года. Тогда пострадала жена Алексея Юлия.

«Ей становилось хуже и хуже, и так стремительно, что, когда мы дошли до кафе и заказали еду, она поняла, что ей даже сидеть тяжело. Я спрашивал: «Что у тебя болит? Сердце? Живот? Вызвать скорую?» А Юля сама не понимала и не могла объяснить», — вспоминает Алексей.

«Новичок», которым предположительно отравили Навального, был разработан в главном научном институте в городе Шиханы Саратовской области. Сейчас восемь ученых этого института работают в научном центре «Сигнал» в Москве. Bellingcat взяли телефонные биллинги директора «Сигнала» Жирова и посмотрели, с кем он разговаривал в дни до отравления и после него. Оказалось, что ряд собеседников работают в Институте криминалистики Центра специальной техники ФСБ. Это Станислав Макшаков, Олег Таякин («Тарасов»), Алексей Александров («Фролов»), Иван Осипов («Спиридонов»), Константин Кудрявцев («Соколов»), Алексей Кривощеков, Михаил Швец («Степанов»), Владимир Паняев.