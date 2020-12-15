Добрые новости
15 декабря,
2020
1
видео
2
фото
Новости

Алексей Навальный: «Меня отравили сотрудники ФСБ. Я знаю их имена»

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel выпустили расследование, посвященное отравлению Алексея Навального. Журналисты пришли к выводу, что покушение на Алексея Навального совершила в Томске группа из восьми оперативников ФСБ. Сам Алексей Навальный на сайте ФБК назвал имена и псевдонимы людей, которых подозревает в покушении на свою жизнь. 

О чем говорится в расследовании?

Журналисты проанализировали базы данных авиаперелетов и обнаружили несколько странных совпадений. В частности, билет на один рейсе с Алексеем Навальным из Москвы в Новосибирск, с последующем вылетом в Москву, но уже из Томска, покупал некто Паняев Владимир Александрович. Телеграм-бот показывает, что в записных книжках этот Паняев фигурирует, как «ФСБ Владимир Александрович Паняев», а прописан он по соседству с Алексеем.

Алексей Навальный: «Меня отравили сотрудники ФСБ. Я знаю их имена»

При этом Алексей Навальный подозревает, что в Томске была не первая попытка покушения. Он вспоминает, как несколько лет назад ему стало плохо в самолете.


«Через час после взлета меня пробил холодный пот, и я почувствовал, что мне очень-очень плохо. Так плохо, что я сейчас умру. Поскольку я был весь мокрый, я с трудом дошел до туалета, там умылся холодной водой. Посидел 15 минут, и все прошло», — пишет Алексей. По его словам, еще одна попытка была предпринята в Калининграде, в июле 2020 года. Тогда пострадала жена Алексея Юлия.


«Ей становилось хуже и хуже, и так стремительно, что, когда мы дошли до кафе и заказали еду, она поняла, что ей даже сидеть тяжело. Я спрашивал: «Что у тебя болит? Сердце? Живот? Вызвать скорую?» А Юля сама не понимала и не могла объяснить», — вспоминает Алексей.

«Новичок», которым предположительно отравили Навального, был разработан в главном научном институте в городе Шиханы Саратовской области. Сейчас восемь ученых этого института работают в научном центре «Сигнал» в Москве. Bellingcat взяли телефонные биллинги директора «Сигнала» Жирова и посмотрели, с кем он разговаривал в дни до отравления и после него. Оказалось, что ряд собеседников работают в Институте криминалистики Центра специальной техники ФСБ. Это Станислав Макшаков, Олег Таякин («Тарасов»), Алексей Александров («Фролов»), Иван Осипов («Спиридонов»), Константин Кудрявцев («Соколов»), Алексей Кривощеков, Михаил Швец («Степанов»), Владимир Паняев.  

Алексей Навальный: «Меня отравили сотрудники ФСБ. Я знаю их имена»

Алексей пишет, что с 2017 года с ним в практически каждую поездку отправлялись два-три оперативника. «Они ездили за мной буквально по пятам, боясь пропустить малейшую остановку. Я раньше шутил, что, наверное, никто, кроме меня и группы «Ласковый Май», не ездил так много и так интенсивно с турами по стране. Я ошибался. Вот полный список за 2017 год. Это все путешествия, где вместе со мной были сотрудники «отдела отравлений» ФСБ. Новокузнецк, Архангельск, Киров, Владивосток, Челябинск, Новосибирск — везде. 15 городов, 30 маршрутов. Везде они. За все время — 36 совпадений», — пишет он.


Организатором всего произошедшего он называет президента страны Владимира Путина.


«Мы имеем дело с государственной операцией. Это не ФСБ-шники, работающие на заказ олигарха или чиновника, которого я обидел своим расследованием. Целый департамент ФСБ под руководством высоких начальников в течение двух лет ведет операцию, в ходе которой несколько раз пытаются убить меня и членов моей семьи, получая химическое оружие в секретной государственной лаборатории. Конечно, операция такого масштаба и такой длительности не может быть организована никем, кроме как главой ФСБ Бортниковым, а он никогда бы не осмелился это сделать без приказа Путина», — пишет Алексей на сайте ФБК.


Навальный считает, что поводом для подобных действий послужило его желание баллотировать в президенты. 

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, и политика увезли в реанимацию омской БСМП № 1, где он находился в коме в тяжелом состоянии. Позднее Навального переправили на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Подробнее со всей хронологией событий можно ознакомиться здесь.


В правительстве ФРГ рассказали, что три лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок», которым, предположительно, отравили политика. Помимо этого, в заявлении правительства сказано, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) запустила процесс по проверке проб, взятых у Алексея Навального. Позже ФБК сообщил, что отравляющее вещество нашли на бутылке из номера отеля, где останавливался Навальный.


20 сентября Алексей Навальный рассказал в своем Инстаграме, как проходит его восстановление. По его словам, сначала он не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Один из разработчиков «Новичка» Вил Мирзаянов предположил, что для полного выздоровления Навальному потребуется около года.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:​


Томская полиция считает, что причиной госпитализации Алексея Навального стали диеты и панкреатит​

«Не знаем, куда везти»: в Омске скорая помощь привезла больную к зданию Минздрава

«Прочитайте решение и попробуйте найти в нем слово «Навальный»


ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.