Алексей Диденко вырвался вперед на голосовании в Госдуму от Томской области

Лидер голосования сменился на 181-ом округе после обработки 33 тысяч бюллетеней. Так, действующий депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко обогнал единоросса Илью Леонтьева, ранее опережавшего его на четыре голоса.

Сейчас, по предварительным данным, у Алексея Диденко 7879 голосов. А у Ильи Леонтьева — 7825. Журналист Василий Шипилов, который выдвигается от КПРФ, набрал больше 6 тысяч голосов и занимает третье место.