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Алексей Диденко вырвался вперед на голосовании в Госдуму от Томской области

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Лидер голосования сменился на 181-ом округе после обработки 33 тысяч бюллетеней. Так, действующий депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко обогнал единоросса Илью Леонтьева, ранее опережавшего его на четыре голоса. 

Сейчас, по предварительным данным, у Алексея Диденко 7879 голосов. А у Ильи Леонтьева — 7825. Журналист Василий Шипилов, который выдвигается от КПРФ, набрал больше 6 тысяч голосов и занимает третье место.

UPD. После обработки 80 тысяч бюллетеней ситуация изменилась. Вперед вышел кандидат от ЕР Илья Леонтьев,

На 182 округе лидерство осталось прежним. По результатам обработки 50 тысяч бюллетеней предварительные результаты такие: лидирует Татьяна Соломатина, у которой 15891 голос. На втором месте по округу Галина Немцева — у нее 9478 голосов.

Голоса по партийному списку в Госдуму распределились следующим образом.

181 округ:

♦Единая Россия — 32,42%

♦КПРФ — 22,43%

♦ЛДПР - 13,89%

♦Новые люди - 9,09%

♦Справедливая Россия - 7,33.

182 округ:

♦Единая Россия — 34,36%,

♦ЛДПР — 11,82%,

♦КПРФ — 21,73%,

♦"Справедливая Россия" — 8,92%,

♦Новые люди" — 8,97%.

Остальные партии в Томской области не набрали 5% голосов.

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