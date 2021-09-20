Алексей Диденко вновь станет депутатом от Томской области по 181 округу

В результате окончательного подсчета голосов стало известно, что по 181 округу выборы в ГосДуму РФ выиграл кандидат от ЛДПР Алексей Диденко. Его главным соперником на округе был кандидат от Единой России Илья Леонтьев.

Алексей Диденко был депутатом ГосДумы и в прошлом созыве. Он возглавлял комитет по местному самоуправлению. Алексей приходится сыном мэру Северска Николаю Диденко, главе северского отделения «ЕР». Диденко собрал на выборы более 20 млн рублей. Голосовать за Алексея Диденко рекомендовали и соратники Алексея Навального, он вошел в список "Умного голосования".