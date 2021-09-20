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Алексей Диденко вновь станет депутатом от Томской области по 181 округу

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Алексей Диденко

В результате окончательного подсчета голосов стало известно, что по 181 округу выборы в ГосДуму РФ выиграл кандидат от ЛДПР Алексей Диденко. Его главным соперником на округе был кандидат от Единой России Илья Леонтьев.

Алексей Диденко был депутатом  ГосДумы и в прошлом созыве. Он возглавлял комитет по местному самоуправлению. Алексей приходится сыном мэру Северска Николаю Диденко, главе северского отделения «ЕР». Диденко собрал на выборы более 20 млн рублей. Голосовать за Алексея Диденко рекомендовали и соратники Алексея Навального, он вошел в список "Умного голосования". 

Как следует из данных «ГАС Выборы», после обработки 149 433 действительных бюллетеней (100%) по одномандатному избирательному округу №181 (Томский) действующий депутат Госдумы Алексей Диденко (ЛДПР)  набрал 35 075 голосов. Далее идет Илья Леонтьев («Единая Россия«) – 34 475 голосов. На третьем месте – Василий Шипилов (КПРФ) – 28 388.

Напомним, что согласно предварительным данным по округу №181 лидировал Илья Леонтьев. 

На 182-м одномандатном избирательном округе (Обский) после обработки 147 070 действительных бюллетеней (100%) лидирует Татьяна Соломатина ("Единая Россия") – 47 377 голосов, на втором месте Галина Немцева ("Справедливая Россия") – 30 551 голос, а на третьем месте – Сергей Губа (КПРФ), который набрал 27 239 голосов.

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