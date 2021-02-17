Александр Шпетер о развитии Черемошников: С экономикой строительства там сложно

«В том формате, который практикуется сегодня в Москве, реновации не будет ни в одном другом городе страны. Напомню, что московская реновация — это федеральный проект и осуществляется за счет федеральных средств. Между тем, в конце прошлого года на федеральном уровне был принят закон о комплексном развитии территорий (КРТ). В результате изменений, внесенных в Градостроительный кодекс РФ и ряд других действующих актов, в стране появились нормы, опираясь на которые, власти любого поселения могут осуществлять такое развитие на законных основаниях», — говорит Александр Шпетер.





Однако он отмечает, что строители сразу не могут включиться в проект КРТ. Прежде нужна комплексная работа региональных и городских властей.





«Принятый федеральный закон носит рамочный характер. Он предписывает необходимость принять определенное количество законопроектов регионального уровня. То есть, у города наметилась перспектива развития депрессивных территорий. Следующим этапом здесь является экономика – например, по этому закону весь снос на подобных территориях должен осуществлять застройщик. И если говорить о тех же Черемошниках, мы давно знаем этот район и понимаем, что с экономикой строительства там все достаточно сложно. Например, за последние 30 лет там выросли такие коттеджи, что экономические перспективы их сноса достаточно туманны. Кстати, на этих участках также нужно строить магистральные сети и осуществлять другие капитальные вложения», — подчеркнул Шпетер.