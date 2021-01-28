Александр Лунев начал сбор на восстановление пострадавшей от пожара башни

Томич Александр Лунев начал сбор денег на восстановление старинной водонапорной башни, которую он ремонтировал восемь лет. Вечер 26 января в здании произошел пожар.

На своей странице в «ВК» Лунев написал, что после пожара многие писали ему с предложением помочь, а мошенник создал копию его профиля и выманил деньги у нескольких человек.

Я наверняка смогу справиться с навалившейся бедой своими силами, но не представляю, сколько на это уйдет времени - месяцы? Поэтому я завел страничку сбора средств , где мне можно помочь скорее разобраться с последствиями пожара, — написал Лунев . — Я не могу пока оценить тот ущерб, который мне нанес огонь, очевидно, что это сотни тысяч. Для сбора поставлена сумма 100 тысяч рублей, но если наберется меньше, это все равно будет огромной помощью во всей этой ситуации.

Александр планирует начать работу 28 с уборки завалов на пятом этаже и восстановления электросети. После нужно будет заменить один контур отопления, очистить и отшлифовать стены, собрать разрушенные конструкции, заменить стекла и убраться.



«Но прежде всего я куплю пару огнетушителей и датчиков дыма», — добавил собственник башни.





Пожар произошел в здании старинной водонапорной башни на улице 19-й Гвардейской дивизии вечером 26 января. Площадь пожара составила семь квадратных метров, точные причины возгорания устанавливаются. Александр Лунев еще не оценил ущерб от случившегося, но предполагает, что это сотни тысяч рублей.



Помочь Александру Луневу деньгами на восстановление башни можно, перейдя по этой ссылке.





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