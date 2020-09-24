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24 сентября,
2020
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Александр Кержаков подписал контракт с ФК «Томь»

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Александр Кержаков стал главным тренером футбольного клуба «Томь». Контракт был подписан 24 сентября, пока до конца сезона.

Александр Кержаков подписал контракт с ФК «Томь»

Первый матч под руководством Кержакова «Томь» проведет 27 сентября. Команда дома сыграет с ярославским «Шинником».


В настоящее время «Томь» занимает предпоследнее, 21-е, место в турнирной таблице с тремя очками. Игроки не одержали ни одной победы за 11 игр.

Александр Анатольевич Кержаков родился в 1982 году в Ленинградской области. Заслуженный мастер спорта России (2007), лучший бомбардир в истории российского футбола (233 гола), лучший бомбардир в истории «Зенита» (161 гол) и сборной России (30 голов). Выступал за клубы «Зенит» (дважды), московское «Динамо», испанскую «Севилью» и швейцарский «Цюрих». Тренерскую карьеру начал в 2017 году в качестве координатора юношеских команд «Зенита». В 2018-м назначен старшим тренером юношеской сборной России (до 17 лет).


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