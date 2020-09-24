Александр Кержаков подписал контракт с ФК «Томь»

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Александр Кержаков стал главным тренером футбольного клуба «Томь». Контракт был подписан 24 сентября, пока до конца сезона.

Первый матч под руководством Кержакова «Томь» проведет 27 сентября. Команда дома сыграет с ярославским «Шинником».

В настоящее время «Томь» занимает предпоследнее, 21-е, место в турнирной таблице с тремя очками. Игроки не одержали ни одной победы за 11 игр.