Александр Кержаков может стать тренером «Томи»

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, являющийся президентом футбольного клуба «Томь», предложил пост главного тренера томской футбольной команды Александру Кержакову, старшему тренеру юношеской сборной России.



«Болельщики знают Александра Кержакова как одного из лучших бомбардиров российского футбола, как тренера юношеской сборной страны, – сказал губернатор Томской области, президент ФК «Томь» Сергей Жвачкин. – Сегодня его мечта – стать футбольным тренером, пройдя все ступени тренерского мастерства. Такая жизненная позиция мне импонирует и подходит нашей «Томи».



Глава региона подчеркнул, что обсудил вопрос кандидатуры главного тренера с руководителем ПАО «Газпром нефть» (компания является генеральным спонсором ФК «Томь»), президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым.



9 сентября глава региона поздравил с днем рождения экс-наставника томских футболистов Василия Баскакова, поблагодарив его за годы работы с командой.





«Я благодарен Василию Владимировичу за работу и преданность томскому футболу. Он многое сделал для команды. Но спорт есть спорт, и приходит время новых задач, наставников и импульсов», – отметил Сергей Жвачкин, поручив проработать вопрос о дальнейшем трудоустройстве Василия Баскакова.



​Александр Анатольевич Кержаков родился в 1982 году в Ленинградской области. Заслуженный мастер спорта России (2007), лучший бомбардир в истории российского футбола (233 гола), лучший бомбардир в истории «Зенита» (161 гол) и сборной России (30 голов). Выступал за клубы «Зенит» (дважды), московское «Динамо», испанскую «Севилью» и швейцарский «Цюрих». Тренерскую карьеру начал в 2017 году в качестве координатора юношеских команд «Зенита». В 2018-м назначен старшим тренером юношеской сборной России (до 17 лет).