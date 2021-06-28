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Главная Новости Александр Ионов, из-за доноса которого «Медузу» признали «иноагентом», пожаловался на «Новую газету» в СК
Новости

Александр Ионов, из-за доноса которого «Медузу» признали «иноагентом», пожаловался на «Новую газету» в СК

ТВ2
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8 часов назад

Бывший член ОНК Москвы Александр Ионов сообщил о планах провести проверку «Новой газеты» на предмет соответствия закону об «иностранных агентах». Об этом он рассказал в своем фейсбуке.

Сделать он это планирует «в рамках деятельности Общественного комитета по выявлению иностранного вмешательства».

Это случилось после того, как «Новая газета» выпустила статью про Ионова, которая называется «Шекспир и Шуберт подрывают Россию». Содержащуюся в ней информацию Ионов считает ложной и просит следователей его «законные права» на основании статьи о клевете (128.1 УК).

Ранее из-за жалобы Ионова минюст включил «Медузу»* в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента. При этом, по словам юристов, представляющих интересы издания, министерство не проверяло факты, изложенные в жалобе экс-члена ОНК. 

*издание внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента

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