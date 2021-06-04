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04 июня,
2021
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Александр Цыпкин прочитает в Томске свою повесть «Идеальный Че»

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Томичи смогут услышать сатирическо-антиутопическую повесть «Идеальный Че» Александра Цыпкина. Читать свою повесть будет сам автор 10 июня на сцене Театра Драмы в рамках проекта «БеспринцЫпные чтения».

Александр Цыпкин прочитает в Томске свою повесть «Идеальный Че»

«Изоляция прошла не зря – писатель Александр Цыпкин, наконец-то, вышел за пределы привычного лаконичного размера рассказов и написал повесть. Также впервые автор изменил формат традиционных «БеспринцЫпных чтений», состоящих из чтения нескольких историй, в этот раз весь вечер будет посвящен одному сюжету, пускай и лихо закрученному. Что именно ждет зрителей, Цыпкин держит в секрете, но предупредил, что вопреки привычным правилам, на этих «Чтениях» нельзя будет вести видеозапись», — говорится в аннотации к представлению.


Сам автор Александр Цыпкин говорит,, что он «написал историю, в которой досталось всем: от политтехнологов, пиарщиков и хейтеров до магов, чиновников и борцов за права всех обиженных».


«Повесть состоит из 20 коротких сцен-диалогов, поэтому не боюсь, что устанете слушать один сюжет, в любом случае, надо когда-то начинать. Очень возможно, что финал будет меняться с течением времени, поэтому никаких записей, все должно остаться между нами», — отмечает Александр Цыпкин.

«БеспринцЫпные чтения» — один из самых ярких и необычных литературно-театральных проектов последнего времени, в рамках которого современную отечественную прозу читают со сцены, буквально придавая ей жизни, сами авторы и ведущие российские актеры.


Проект придуман писателем Александром Цыпкиным и продюсером Анастасией Приц, пригласившими к участию главного редактора журнала Maxim Александра Маленкова и лауреата «Русского Букера» Александра Снегирёва. За пять лет прошло более четырехсот «Чтений» в пятнадцати странах мира. Со сцены звучали произведения писателей — основателей проекта, а также Наринэ Абгарян, Марины Степновой, Андрея Аствацатурова, Маши Трауб и ряда других авторов.


В проекте принимают участие ведущие российские актеры: Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Павел Деревянко Сергей Гармаш, Анна Михалкова, Виктория Исакова, Евгений Стычкин, Ольга Сутулова, Катерина Шпица, Никита Кукушкин, Павел Табаков и другие.


Начало в 19:00. Стоимость билетов от 800 до 2 600 рублей.


Предварительная продажа билетов:

—Театр Драмы (пл. Ленина, 4)
—ТРЦ "Изумрудный город" (пр. Комсомольский, 13б)
— касса Центра Культуры ТГУ (пр. Ленина, 36).


https://tomsk.ticketland.ru/teatry/tomskiy-dramaticheskiy-teatr/besprincypnye-chteniya-aleksandr-cypkin-idealnyy-che/20210610_1900-4322143/


https://tomsk.kassy.ru/events/koncerty-i-shou/2-8007/hall/

Справки по телефону: 710-900


www.tomkoncert.ru

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