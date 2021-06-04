Александр Цыпкин прочитает в Томске свою повесть «Идеальный Че»

Томичи смогут услышать сатирическо-антиутопическую повесть «Идеальный Че» Александра Цыпкина. Читать свою повесть будет сам автор 10 июня на сцене Театра Драмы в рамках проекта «БеспринцЫпные чтения».

«Изоляция прошла не зря – писатель Александр Цыпкин, наконец-то, вышел за пределы привычного лаконичного размера рассказов и написал повесть. Также впервые автор изменил формат традиционных «БеспринцЫпных чтений», состоящих из чтения нескольких историй, в этот раз весь вечер будет посвящен одному сюжету, пускай и лихо закрученному. Что именно ждет зрителей, Цыпкин держит в секрете, но предупредил, что вопреки привычным правилам, на этих «Чтениях» нельзя будет вести видеозапись», — говорится в аннотации к представлению.





Сам автор Александр Цыпкин говорит,, что он «написал историю, в которой досталось всем: от политтехнологов, пиарщиков и хейтеров до магов, чиновников и борцов за права всех обиженных».





«Повесть состоит из 20 коротких сцен-диалогов, поэтому не боюсь, что устанете слушать один сюжет, в любом случае, надо когда-то начинать. Очень возможно, что финал будет меняться с течением времени, поэтому никаких записей, все должно остаться между нами», — отмечает Александр Цыпкин.