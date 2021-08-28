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Якутскую телебашню зажгут в честь Томской области

ТВ2 ТВ2

Сегодня, 28 августа, в 21.00 якутскую телебашню подсветят в честь цветов флага Томской области: белым, зеленым, красным, сообщает ЯСИА. Телебашню ежедневно зажигают в цвета регионов, которые помогали тушить лесные пожары в Якутии.

Башня уже «горела» цветами Минобороны и МЧС России, Авиалесоохраны и Рослесхоза, Забайкальского края, Республик Бурятия и Алтай, Амурской и Еврейской автономных областей.

Помогать тушить лесные пожары в Якутии приезжали специалисты из 18 регионов России.

 

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