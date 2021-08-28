Якутскую телебашню зажгут в честь Томской области

Сегодня, 28 августа, в 21.00 якутскую телебашню подсветят в честь цветов флага Томской области: белым, зеленым, красным, сообщает ЯСИА. Телебашню ежедневно зажигают в цвета регионов, которые помогали тушить лесные пожары в Якутии.