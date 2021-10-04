Якутского шамана спустя неделю нашли в новосибирской психиатрической больнице

Якутского шамана Александра Габышева, о местонахождении которого не было ничего известно с 26 сентября, нашли в Новосибирской психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением, сообщает «Новая газета» со ссылкой на защитника Алексея Прянишникова.

Шамана Габышева направили в медучреждение в июле по решению Якутского городского суда. На принудительное лечение его увезли 26 сентября, о чем адвокату сообщили сотрудники якутского СИЗО, где Габышев содержался до вступления в силу решения суда. Но не было известно, куда именно отправили подзащитного.

«Пока какой-то конкретной информации, говорящей о том, хорошее или плохое это медучреждение, у нас нет. Сейчас будем ее собирать, выяснять. Это больница минздрава, не ФСИН», — объяснил Прянишников.

Адвокат добавил, что пока не имеет какой-либо связи с Александром Габышевым и не знает о его самочувствии. В ближайшие дни он собирается посетить новосибирскую больницу. По установленному для шамана режиму интенсивного наблюдения, ему положены усиленная охрана и определенные препараты. В учреждениях такого вида, по словам защитника, содержатся люди, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления.