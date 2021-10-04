Якутского шамана спустя неделю нашли в новосибирской психиатрической больнице

Якутского шамана Александра Габышева, о местонахождении которого не было ничего известно с 26 сентября, нашли в Новосибирской психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением, сообщает «Новая газета» со ссылкой на защитника Алексея Прянишникова.
Шамана Габышева направили в медучреждение в июле по решению Якутского городского суда. На принудительное лечение его увезли 26 сентября, о чем адвокату сообщили сотрудники якутского СИЗО, где Габышев содержался до вступления в силу решения суда. Но не было известно, куда именно отправили подзащитного.
«Пока какой-то конкретной информации, говорящей о том, хорошее или плохое это медучреждение, у нас нет. Сейчас будем ее собирать, выяснять. Это больница минздрава, не ФСИН», — объяснил Прянишников.
Адвокат добавил, что пока не имеет какой-либо связи с Александром Габышевым и не знает о его самочувствии. В ближайшие дни он собирается посетить новосибирскую больницу. По установленному для шамана режиму интенсивного наблюдения, ему положены усиленная охрана и определенные препараты. В учреждениях такого вида, по словам защитника, содержатся люди, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления.
«У нас была надежда (иногда так делают), что Габышева отправят в гражданскую больницу, но тут нет, его направили именно в специализированное учреждение с интенсивным наблюдением», — объяснил защитник.
Напомним, в 2019 году Александр Габышев начал свой первый поход на Москву, чтобы «изгнать Владимира Путина». По пути Габышев общался с местными жителями и водителями, видео с ним набирали миллионы просмотров. 19 сентября Александра Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области и перевезли в Якутск. Габышева подозревали в призывах к экстремизму, до недавнего времени он находился под подпиской о невыезде. Экспертиза следствия признала Габышева невменяемым, защита шамана с выводами не согласилась.
В декабре 2019 года Александр Габышев вновь выдвинулся из Якутска в сторону Москвы вместе с двумя соратниками, однако уже через три дня силовики остановили его поход. После этого шаман подал жалобу в Европейский суд по правам человека. 12 мая 2020 года силовики ворвались в дом Александра Габышева и увезли его в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. Врачебная комиссия диспансера выдала заключение об опасности Габышева для себя и окружающих, после чего учреждение подало иск о принудительном лечении «шамана-воина». Суд согласился с иском диспансера. Защита Габышева пыталась оспорить законность госпитализации в суде, но иск был отклонен. После выписки из диспансера шаман давал большое интервью одному из местных изданий, в котором говорил, что он «смирился». Однако 12 января 2021 года Александр Габышев объявил о подготовке к новому походу на Москву. После этого к Габышеву домой пришли с обыском силовики. Следствие считает, что во время обыска шаман «применил холодное оружие кустарного производства длиной 84 сантиметра и нанес колото-резаную рану» сотруднику Росгвардии. В мае Габышева признали невменяемым, а в июле суд направил его на принудительное лечение по делу о применении насилия к росгвардейцу. 23 сентября 2021 года Верховный суд Якутии отклонил апелляцию якутского шамана Александра Габышева на решение Якутского городского суда, направившего его на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением. Защита Габышева планирует обжаловать решение суда в Девятом кассационном суде общей юрисдикции во Владивостоке. Если суд отклонит жалобу, защитник Габышева Алексей Прянишников готов обращаться в Верховный суд РФ и ЕСПЧ.