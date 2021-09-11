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#ЯкутияМыВместе: в Томской области посадят пять гектаров леса

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Более 50 мероприятий пройдет в Томской области в рамках акции «Сохраним лес». Акция проходит в этом году под девизом #ЯкутияМыВместе, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Центральная посадка леса состоится 18 сентября на территории Тимирязевского лесничества. Сотрудники департамента лесного хозяйства, Томсклесхоза, Томской авиабазы, а также учащиеся школьных лесничеств высадят на пяти гектарах 15 тысяч сеянцев сосны, выращенных в региональных питомниках.

«В Томской области мы восстанавливаем леса, утраченные в пожарах и рубках прошлых лет. По акции «Сохраним лес» в регионе будет высажено более 1 миллиона деревьев на общей площади свыше 355 гектаров», — уточнил заместитель начальника департамента лесного хозяйства Томской области Роман Смалев.

Впервые всероссийская акция «Сохраним лес» прошла в 2019 году, за два года ее участники высадили более 82 млн деревьев. За осень 2021 года организаторы ставят перед собой рекордную цель - посадить еще 70 млн деревьев.

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