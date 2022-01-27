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  3. В России снова зафиксирован новый рекорд по заболевшим ковидом за сутки
Новости

В России снова зафиксирован новый рекорд по заболевшим ковидом за сутки

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265 случаев заражения коронавирусом официально зафиксировали в Томской области. Выздоровел за сутки 451 человек. О новых летальных случаях не сообщается.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 65 531 человек, 61 473 пациента выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 699 человек.

В эту статистику не входит Северск. По данным на 27 января, в городе за все время выявили 17 995 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 17 361 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом по регионам России выросло на 88 816 человек — максимум за все время пандемии. Выздоровели 29 754 человека, умерли — 665.

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