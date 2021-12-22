Актуальные данные по коронавирусу в Томской области

164 жителя Томской области заболели коронавирусом за последние сутки. Выздоровели 362 человека. Оперштаб сообщает о смерти двух пациентов с ранее подтвержденным ковидом.

Вчера сообщалось о 174 новых случаях заболевания, 359 человек выздоровели, о новых летальных случаях не сообщалось.

Таким образом, с начала пандемии вирус официально подтвердился у 60 497 жителей Томской области. Из них 45 702 пациента уже здоровы. Скончались, по официальным данным, 661 пациент.

Северск в эту статистику не входит. По информации на сайте ФМБА России, на 22 декабря в городе зафиксировано 17 032 случая заболевания, выздоровели 15 004 человека.