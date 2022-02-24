«Активная стадия роста»: замгубернатора о ситуации с ковидом в Томской области

Прирост заболеваемости коронавирусом в Томской области за последнюю неделю составил 35 %. Максимальный прирост был зафиксирован на предыдущей неделе — 64 %, сообщила замгубернатора Алена Левко, выступая на областной Думе. По ее словам, сейчас регион находится в активной стадии роста.
«Сократилась длительность течения волн. Если в первые две волны подъем заболеваемости занимал 110 дней, то четвертая волна длилась 80 дней. При этом мы отмечаем резкий рост количества впервые выявленных случаев. Мы можем предполагать, что продолжительность данной волны будет короче, но она будет более мощной», — сказала Левко.
При этом в регионе сохраняется превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ.
«Рост заболеваемости отмечается во всех возрастных категориях, но наибольшая доля приходится на лиц трудоспособного возраста. Коронавирусом с начала года заболели 43 тысячи человек, среднеобластной уровень заболеваемости превышает заболеваемость в семи муниципальных образованиях, меньше ста заболевших на тысячу населения только в двух — Тегульдетский и Бакчарский районы», — отметила Левко.
Сейчас в регионе циркулируют два вида штаммов — дельта и омикрон. При этом, если раньше доминирующую позицию занимал штамм дельта, то сейчас основной прирост заболевших приходится на омикрон: 75% против 25 %.
В госпитализации, по словам Левко, в регионе нуждаются порядка 10 % заболевших, 30 % приходится на бессимптомные формы. В остальных случаях людям требуется амбулаторное лечение, уточнила она.
«На сегодня 1 700 человек находится на стационарном лечении, из них 179 — в реанимации», — сказала Левко.
По ее словам, в больницах региона достаточное количество резервных мест, также создан резервный коечный фонд для детей.
«Мы отмечаем рост госпитализаций, но если сравнивать 44-45 неделю прошлого года с текущим моментом, то сейчас нагрузка на стационары ниже, чем в прошлом году», – отметила замгубернатора.
Всего за время пандемии в Томской области зарегистрировали 92 568 случаев заболевания, 68 050 человек выздоровели, 740 — умерли. В эту статистику не входит ЗАТО Северск, по данным администрации Северска, в закрытом городе коронавирусом за все время пандемии заразились 26 352 человека, 23 188 человек выздоровели, еще 198 жителей города находятся на лечении.