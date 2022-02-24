«Активная стадия роста»: замгубернатора о ситуации с ковидом в Томской области

Прирост заболеваемости коронавирусом в Томской области за последнюю неделю составил 35 %. Максимальный прирост был зафиксирован на предыдущей неделе — 64 %, сообщила замгубернатора Алена Левко, выступая на областной Думе. По ее словам, сейчас регион находится в активной стадии роста.

«Сократилась длительность течения волн. Если в первые две волны подъем заболеваемости занимал 110 дней, то четвертая волна длилась 80 дней. При этом мы отмечаем резкий рост количества впервые выявленных случаев. Мы можем предполагать, что продолжительность данной волны будет короче, но она будет более мощной», — сказала Левко.

При этом в регионе сохраняется превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ.

«Рост заболеваемости отмечается во всех возрастных категориях, но наибольшая доля приходится на лиц трудоспособного возраста. Коронавирусом с начала года заболели 43 тысячи человек, среднеобластной уровень заболеваемости превышает заболеваемость в семи муниципальных образованиях, меньше ста заболевших на тысячу населения только в двух — Тегульдетский и Бакчарский районы», — отметила Левко.