Активисты: власти Томска должны обязать подрядчиков переделать дороги по гарантии

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Томичи жалуются на ямы и трещины на улицах города, которые ремонтировались в 2017–2020 годах, в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В 2017 году капремонт дорог производился в рамках двух муниципальных контрактов, заключенных с «Спецавтохозяйством» и «Кузбассдорстроем» на сумму 453,9 млн руб. Работы проводились на 22 объектах.

«Наши рейды по сигналам томичей показывают, что на дорогах, находящихся на гарантии, есть дефекты. Так, на улице Розы Люксембург в районе пересечения с переулком Красным обнаружено две больших ямы. На этой же улице на перекрестке с переулком Совпартшкольным на трамвайных путях обнаружен провал, отсутствует металлическая плита. В местах примыкания к люкам и ливневкам присутствуют выбоины, глубокие просадки. В ненормативном состоянии находится улица Яковлева, в частности, большие ямы, трещины и провалы выявлены в районе пересечения с переулком Мариинским. Серьезный провал дорожного полотна на улице Клюева в районе здания УФСИН и кольца на Зеленые Горки. На глубокую колейность жалуются горожане на проспекте Ленина, особенно на пешеходном переходе на остановке «ЦУМ». По всем выявленным недостаткам мы обратились в администрацию города. Надеемся, что по всем гарантийным случаям мэрия в самое ближайшее время предъявит претензии подрядчикам, а те исправят все дефекты за свой счет в рамках гарантийных обязательств», – отметил член регионального штаба ОНФ, член общественной муниципальной комиссии по благоустройству города Томска Роман Клясюк.

Также томичи жалуются на состояние отдельных участков улиц Интернационалистов, Красноармейская, Карла Маркса, Ломоносова, Сибирская, Беринга, Лебедева, Льва Толстого, Алтайская, Высоцкого, Ивановского, переулков Путевой, Урожайный и других.

«В целом состояние дорог вызывает и у нас, и у многих горожан смешанные чувства. С одной стороны, каждый год видим большие объемы дорожных работ на сумму 400-500 миллионов рублей. А с другой, хочется, чтобы городские власти строже спрашивали с подрядчиков за состояние дорог, которые находятся на гарантии. Тем более, что сейчас гарантийные сроки на капремонт дорог в Томске составляют пять лет. На наш взгляд, в этой сфере нет должного контроля. В результате мы имеем то, что имеем: одни и те же объекты капитально ремонтируется каждые пять лет. К примеру, в этом году в Томске снова будет проводиться капремонт улиц Яковлева, Красноармейской, Нахимова, проспекта Ленина, а ведь они ремонтировались относительно недавно. Для того, чтобы не закапывать бюджетные деньги в одни и те же улицы, мы рекомендуем властям проводить более тщательную работу по гарантийным дорогам. Ведь когда срок гарантии истекает, спросить уже не с кого, и приходится повторно тратить бюджетные деньги на ремонт одних и тех же участков», – отмечает сопредседатель регионального ОНФ Константин Юденко.