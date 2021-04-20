Активисты в сибирских городах сообщают о давлении перед предстоящими митингами

Жители сибирских городов перед митингами в поддержку Алексея Навального сообщают о давлении со стороны силовиков и сотрудников бюджетных организаций, сообщает Тайга.инфо.





По информации издания, в Новосибирске о давлении сообщала Милена Варивода, бывший кандидат в новосибирский горсовет. Она рассказала, что к ее матери приходили полицейские, которые «интересовались ее политическими взглядами». Также к советнику ректора НГУ по безопасности на беседу вызывали студента второго курса факультета информационных технологий Константина Сухинского. По словам студента изданию, ему задавали вопросы о недавней встрече с членом Общественной палаты РФ Марией Бутиной, подкасте, который он выпускает, политических взглядах, лозунге Free Navalny и январских акциях протеста. В деканате факультета вопросов об участии в митингах не задавали.





«Вот эта шпана, молодежь университетская, бегает на эти митинги — это пушечное мясо. Вы для него [Навального] не интересны. <...> Университет — не место для политических разборок, дебатов, дискуссий. Здесь надо просто поучиться, получить образование. А то можно не доучиться на самом деле. Все может случиться: успеваемость упадет на фоне участия. Пошли на митинг, не выучили уроки — двойку получили. Вот все и связано», — цитирует слова советника университета Тайга.инфо, в распоряжении которой оказалась запись разговора.





Еще несколько студентов гуманитарного института НГУ рассказали, что с 20 по 23 апреля им назначили тестирования, о которых ранее не было ничего известно.





В Красноярске участковый посетил 19-летнего Семена Гусарова. Он предостерег его «о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений». Как пишет Тайга.инфо, в январе 2021 в одном из судов Красноярска рассматривал дело Гусарова об организации несогласованного публичного мероприятия, но дело было закрыто из-за отсутствия доказательств. В день январской акции молодого человека задержали двое в штатском, когда он шел домой, он двое суток провел в отделе полиции. Позже суд оштрафовал его. 31 января, в день другой акции, к Гусарову также пришли двое в штатском, они представились сотрудниками управления экономической безопасности (УЭБиПК) МВД и изъяли месяц его мобильный телефон по «делу о торговле оружием».





В Улан-Удэ 20 апреля мировой суд арестовал правозащитницу Надежду Низовкину на пять суток по обвинению в уклонении от 40 часов обязательных работ. Такое наказание назначили юристке за участие в акции 23 января, где она помогала задержанным. В знак протеста Низовкина объявила «сухую» голодовку и оценила свой арест как «политически мотивированный». Отметим, в феврале 2021 году суд уже назначал Надежде Низовкиной 10 суток ареста за акцию 31 января, ее обвинили в организации митинга. В ИВС она также объявила «сухую» голодовку, но позже ее принудительно госпитализировали, после возвращения в изолятор она продолжила голодовку.







Таже в Бурятии суд на 10 суток арестовал депутата Прибайкальского райсовета Николая Тихонова от «Справедливой России» за то, что он репостнул анонс акции 21 апреля в группе, в которой по его словам у него не было доступа. Тайга.инфо сообщает, что активист из Улан-Удэ Антон Оверин попытался подать в мэрию уведомление о проведении митинга 21 апреля, но его отправили в отдел администрации по другому адресу. Затем мужчина перестал выходить на связь. Правозащитница Низовкина считает, что Оверина вывезли за город люди в штатском и требовали пароль от телефона.





Омский Штаб Навального сообщил, что в нескольких высших и средне-специальных учебных заведениях студентов пригласили на «культурные мероприятия» вечером 21 апреля, а студентам математического факультета ОмГУ предложили бесплатные билеты на концерт «Дон Кихот» в филармонии. Профбюро радиотехнического факультета ОмГТУ объявило о проведении «интеллектуальной игры «Что? Где? Когда». Как пишет Тайга.инфо, в педколледже Омска учебные пары в день акции начнутся на три часа позже, а в колледже отраслевых технологий строительства и транспорта родителей студентов попросили подписать «отказ от участия в митинге». Кроме того, по информации местного штаба Навального, полицейские хотели вручить предостережения сторонникам политика и их близким.











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