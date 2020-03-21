Активисты в Сети просят для российских врачей перевести статьи о коронавирусе

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Волонтеры просят перевести информацию о том, как вести себя пациентам и рекомендации для врачей в период пандемии. Они создали группу на Фейсбуке «STOPCOVID-19» и чат в Telegram, чтобы перевести иностранные статьи о коронавирусе на русский.

«Группа создана для волонтеров в помощь врачам. Спасибо огромное всем, кто присоединился — это правда очень поможет нашим докторам справиться в период пандемии. Когда перевод текстов будет готов, мы передадим его профессиональным врачам. Им это поможет в их работе, ведь врачам необходим проверенный алгоритм ведения пациентов, зараженных COVID-19, — рассказала ТВ2 организатор группы «STOPCOVID-19» в Фейсбуке Анастасия Иванишина.

Над каждым документом работает несколько волонтеров. Они уже перевели с испанского языка инструкции, что нужно делать в случае выхода на улицу, если вы живете с инфицированным и по возвращению домой.