Активисты раскритиковали темпы строительства школы в Корнилове

​Действующая сейчас в населенном пункте школа была открыта в 1984 г. и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалась. На сегодняшний день в ней обучаются 567 учащихся, при том что она рассчитана на обучение 165 учеников. Многие школьники учатся во вторую смену. На следующий учебный год запланирован набор 100 первоклассников, а это четыре класса.

Жители села Корнилово Томского района обеспокоены низкими темпами строительства новой школы, которая возводится по нацпроекту. Сроки сдачи объекта переносились несколько раз. Есть вероятность, что к 1 сентября школа не будет готова.

«Вопрос строительства новой школы в Корнилово стоит остро уже достаточно давно. Несколько раз Народный фронт обозначал эту проблему перед местными и региональными властями. При содействии регионального отделения ОНФ удалось добиться принятия решения о строительстве нового здания школы. В 2019 году был заключен контракт, однако жители и родительская общественность крайне обеспокоены низкими темпами строительства новой школы. Действующая школа сегодня переполнена, она не закрывает потребности села. По этой причине сегодня более 60 детей из Корниловского сельского поселения обучаются в областном центре, городе Томске», – сообщила сопредседатель регионального штаба ОНФ, директор Регионального центра развития образования Томской области Надежда Лыжина.





С момента начала строительства новой школы эксперты регионального отделения ОНФ провели три мониторинга: выездные проверки прошли в августе и ноябре прошлого года, а также в марте текущего.





«Первоначально сроком окончания строительства на паспорте объекта был указан ноябрь 2020 года. С тех пор сроки сдвигались, и теперь сдача в эксплуатацию школы перенесена на август. Но и у нас, и у родительской общественности есть обоснованные опасения, что и эти сроки могут быть не выдержаны, потому что темпы строительства остаются низкими», – рассказала эксперт регионального отделения ОНФ, председатель профсоюза работников образования и науки Томского района Елена Соколовская.





В администрации Томского района отметили «систематическое нарушение подрядной организацией технологии производства работ, требований технических регламентов и проектной документации привело к срыву графика производства строительно-монтажных работ, за нарушение графика производства работ администрацией выставляются неустойки». На текущий момент штрафные санкции подрядчику за нарушение графика работ превысили уже 5 млн руб.





По мнению общественников, есть риск, что новая школа в Корнилово не будет сдана в указанный срок. Об этом говорит и то, что первый этап строительства согласно новому графику должен был завершиться в декабре прошлого года, но при существующих темпах строители в лучшем случае уложатся к середине мая.





«Для того чтобы увеличить темпы работ, необходимы дополнительные ресурсы – материальные, кадровые и другие. Расторгнуть контракт и сменить генподрядчика администрация не может, поскольку понадобится время на экспертизы, суды, разбирательства. В этом случае можно уйти в долгострой: сроки строительства затянутся еще больше. Но в любом случае у администрации как заказчика строительных работ всегда есть рычаги воздействия на нерадивого подрядчика. Потому что именно заказчик платит деньги. Ситуация – непростая. Мы не можем допустить, чтобы сроки строительства такого социально значимого для жителей Томского района объекта вновь были сорваны. Поэтому Народный фронт обратился в администрацию региона с просьбой обратить на этот объект самое пристальное внимание и принять все необходимые меры для ускорения работ и повышения их качества», – подытожил эксперт регионального отделения ОНФ, руководитель региональной общественной организации «Союз «Чернобыль» в Томской области Анатолий Долгов.