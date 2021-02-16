Активисты просят помощи в установке дог-боксов в парках и дворах Томска и Северска

«Культура выгула домашних питомцев — неотъемлемая часть жизни в современном цивилизованном обществе. Дворы жилых домов, парки и скверы являются лицом нашего города. Основная идея проекта состоит в формировании комфортной городской среды, поддержании чистоты общественных мест и мотивации хозяев собак убирать за своими животными», — говорят активисты в описании проекта.

Группа томских и северских активистов совместно с новосибирским Институтом непрерывного развития предлагают томичам поддержать проект по установке в парках и дворах жилых домов дог-боксов — ящиков с пакетиками для уборки за питомцами. Об этом рассказал Агентству новостей ТВ2 один их кураторов проекта Алексей Хан.

Как рассказал Алексей Хан, они планируют установить 14 дог-боксов с одноразовыми пакетами для возможности уборки за животными во дворах и парках: 7 в Томске и столько же в Северске.





«Это первый пробный проект в этом направлении. Во многих городах дог-боксы уже ставят, у нас почему-то вообще ни одного нет, нет культуры выгула домашних животных. Поэтому сначала предлагаем установку ТСЖ , где люди для себя делают. Хотелось бы сначала эту культуру внедрить, именно культуру, потому что пакетики могут все и из дома брать, но когда эти ящички будут повсюду висеть, люди уже начнут задумываться. Сейчас тем более весна», — объяснил Алексей Хан.





Но проект делается силами активистов, поэтому его реализация невозможна без помощи жителей Томска и Северска.





«У нас проект бюджета 331 тысяча рублей. Мы сейчас собрали порядка 130 тысяч, поэтому просим поддержать нас. Если кто-то захочет, может оплатить прямо несколько дог-боксов . Если кто-то хочет отчет, мы можем за каждый рубль и каждую копеечку отчитаться. Дог-боксы у нас идут двух видов, один ставится на ножки, он стоит порядка четырех тысяч, а второй подвешивается на каких-то конструкциях, он стоит около трех тысяч. Мы планируем устанавливать и те, и другие. Сейчас уже заказали боксы и сделали предоплату в 110 тысяч, они изготавливаются в Перми», — рассказал Алексей.





Адреса, где могут появиться дог-боксы, пока неизвестны, так как координаторы согласуют возможные места размещения с ТСЖ, администрацией города. Также решается вопрос дальнейшего обслуживания сеток.





«Согласовываем сейчас с ТСЖ, они готовы разместить. УК сразу отказались, сказали, что им это не нужно. С Северске мы ждем ответ местной администрации, так как мы все-таки хотим больше размещать в парках и скверах. В ТСЖ говорят, что если у нас установите, то мы будем обслуживать эти боксы, администрация еще не решила», — отметил он.





Чтобы поддержать проект, вы можете сделать перевод на карту Сбербанка по номеру телефона куратора Алексея Хана: +7 952 755 19 09. Также по номеру телефона можно узнать дополнительную информацию или обсудить вопросы сотрудничества.





«Есть много социальных проектов, которые мы уже сделали. Например, до Нового года отреставрировали хоккейную коробку на СК Юность, тогда также собирали деньги», — говорит Алексей Хан.





Посмотреть другие проекты активистов можно на их странице в Instagram.













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