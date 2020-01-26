Активисты предложили запретить свободную продажу полицейской формы

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В России могут запретить свободную продажу полицейской формы. Общественное движение «За безопасность» направило соответствующее предложение в комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Об этом пишет Газета.ru.

Активисты считают, что за последнее время в России выросло число преступлений, которые были совершены злоумышленниками с использованием полицейской формы.