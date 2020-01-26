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Активисты предложили запретить свободную продажу полицейской формы
23 минуты назад
В России могут запретить свободную продажу полицейской формы. Общественное движение «За безопасность» направило соответствующее предложение в комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Об этом пишет Газета.ru.
Активисты считают, что за последнее время в России выросло число преступлений, которые были совершены злоумышленниками с использованием полицейской формы.
Они хотят внести поправки в законодательство и запретить свободную продажу формы сотрудников МВД на территории России.
За незаконное ношение форменной одежды правоохранительных или контролирующих органов налагается штраф в размере до 1,5 тысячи рублей с конфискацией формы. Однако форма продается в свободном доступе.
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