Активисты попросили проверить вакцину «ЭпиВакКорона»

Независимые исследователи «ЭпиВакКороны» во главе с Андреем Криницким опубликовали письмо с просьбой проверить эффективность вакцины и как можно скорее представить итоги третьей фазы испытаний. Об этом пишет Тайга.инфо и перепечатывает обращение.

Члены инициативной группы потребовали у президента РФ Владимира Путина, других чиновников, а также новосибирского центра вирусологии «Вектор» независимой проверки вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Они хотят публикации результатов третьей фазы испытаний или приостановки вакцинации новосибирским препаратом.

«Так как у независимых экспертов к вакцине «ЭпиВакКорона» есть много обоснованных сомнений в её эффективности, а публикация данных о её защитных свойствах затягивается, просим ведомства скоординировать и ускорить работу по скорейшей публикации промежуточных данных по III фазе испытаний данной вакцины. Продолжение вакцинации данной вакциной населения без учёта ее подтвержденной эффективности, полагаем, может создать угрозу жизни и здоровью граждан.

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Ранее мы обратились с открытым письмом в адрес Министерства здравоохранения РФ с просьбой провести независимую проверку эффективности вакцины «ЭпиВакКорона», так как информация об этой вакцине до настоящего времени не опубликована и носит закрытый характер, в связи с чем возникают обоснованные сомнения в ее эффективности среди представителей научного сообщества, медицинских работников и независимых экспертов. Минздрав России <…> указал: что вакцина «ЭпиВакКорона» зарегистрирована в соответствии с Федеральным законом <…> «Об обращении лекарственных средств», таким образом ее эффективность и безопасность подтверждены. Однако в действующей инструкции к вакцине «ЭпиВакКорона «<…> указано, что защитный титр антител в настоящее время неизвестен. Продолжительность иммунитета неизвестна. Клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности не проводились. Независимые эксперименты, проведенные с вирус-нейтрализацией показали, что выработанные после прививки вакциной «ЭпиВакКорона» антитела не способны нейтрализовать вирус SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.

По имеющейся информации разработчик вакцины «ЭпиВакКорона» ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора должен был представить в Минздрав промежуточные итоги III фазы испытаний вакцины. На текущий момент сведения об этих итогах в открытом доступе отсутствуют. Без публикации этих сведений оценить эффективность вакцины не представляется возможным.

Обращаем внимание, что оценить наличие иммунитета после «ЭпиВакКороны» можно только с использованием SARS-CoV-2-IgG-Вектор, <…> разработчиком и производителем которого является «Вектор». Документация к набору антигенов, которая бы позволила провести независимое тестирование также носит непубличный характер, представители «Вектора» отказываются раскрывать его. В настоящее время в мире не существует иной тест-системы, которая способна обнаружить антитела после «ЭпиВакКороны». Разработчик эффективность вакцины предлагает проверять тест-системой, состав которой неизвестен (в открытом доступе нет информации, которая бы позволила воссоздать тест-систему для независимой проверки). Никакая другая тест-система не определяет антитела после вакцинации «ЭпиВакКорона». Объяснение этого факта производителем вакцины не выдерживает научной критики. Это также вызывает недоверие к вакцине «ЭпиВакКорона» и ГНЦ «Вектор».

Сложившаяся ситуация вызывает обеспокоенность по поводу защищенности наших граждан, прошедших вакцинацию ЭпиВакКороной. Согласно постулату доказательной медицины пока эффективность препарата не доказана экспериментально, научное сообщество и врачи имеют право считать препарат неработающим и испытывать сомнения в целесообразности его применения с недоказанной эффективностью, и ставить под сомнение его применение. А это значит, что граждане, привитые вакциной «ЭпиВакКорона», с высокой долей вероятности не имеют действующей защиты от COVID-19. Разработчик «ЭпиВакКороны» ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» обещает опубликовать результаты испытаний вакцины осенью 2021 года, однако ранее он неоднократно нарушал собственные обещания по срокам и способу публикации данных.

Так как Минздрав России не поддержал нашу инициативу в проведении независимого эксперимента по вирус-нейтрализации, мы просим опубликовать присланные «Вектором» материалы промежуточных итогов III фазы испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» в открытом доступе как можно скорее. Очень большую обеспокоенность и даже тревогу вызывает заявление министра здравоохранения Михаила Мурашко от 23 июля 2021 года о переносе публикации итогов III фазы испытаний «ЭпиВакКороны» на конец 2021- начало 2022 года. Сам факт такой задержки с публикацией результатов исследований снижает уровень доверия граждан к вакцинам против COVID-19 и не способствует увеличению темпов вакцинации населения.

Одновременно с этим обращаемся с просьбой к Роспотребнадзору и Минздраву разработать и опубликовать форму учета статистики количества заболевших и госпитализированных с COVID-19, в том числе привитых «Спутником V», «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком» в абсолютном и процентном соотношении с учетом тяжести заболевания, чтобы повысить доверие граждан к гражданской вакцинации, в том числе защите от тяжелого течения заболевания, и противостоять движению антипрививочников, открыть данные по количеству привитых.

Просим Роспотребнадзор открыто и публично выступить с просьбой к подведомственной организации — ГНЦ «Вектор» о досрочной публикации промежуточных итогов III фазы испытаний вакцины «ЭпиВакКорона». Если это в силу каких-то причин сделать затруднительно, то просим приостановить вакцинацию населения вакциной «ЭпиВакКорона», а получившим ее ранее рекомендовать ревакцинироваться препаратом с доказанной эффективностью.

Мы просим Росздравнадзор поддержать наше обращение и публично выступить с призывом открыть промежуточные данные испытаний, либо поставить на паузу вакцинацию препаратом с недоказанной эффективностью, в то время как в стране уже есть надёжная и проверенная вакцина. Мы просим независимых ученых поддержать наше обращение и выступить в СМИ с поддержкой нашей позиции по вопросу гражданской вакцинации. Мы готовы оказать любую посильную помощь и поддержку, чтобы повысить доверие к гражданской вакцинации в нашей стране от COVID-19. Просим рассмотреть наше обращение и ответ направить по адресу public@epivakorona.com, по возможности сократить сроки ответа на наше письмо в пределах разумного, так как мы крайне обеспокоены сложившейся ситуацией».

Ранее «Новая газета» писала о том, сколько денег было потрачено на создание вакцины «ЭпиВакКорона», формируются ли от нее антитела и когда начались клинические испытания.