Активисты обратились в Генпрокуратуру по фактам продажи фальшивых справок об отсутствии COVID-19

Активисты провели мониторинг предоставления услуг по изготовлению справок, подтверждающих отсутствие коронавирусной инфекции без сдачи анализов. Оказалось, в четверти регионов можно без проблем приобрести такую справку в день обращения за небольшую плату. Мониторинг показал, что липовую справку можно приобрести в Москве и Санкт-Петербурге, многих других российских регионах, в том числе в Томской области.
Народный фронт обратился в региональные прокуратуры, а также обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой взять эту тему на особый контроль.
В основном справки пользуются популярностью у людей, которым необходимо выехать за границу, трудоустроиться, выйти на работу после самоизоляции, оформиться в клинику на стационарное лечение.
«География проблемы зафиксирована в более чем четверти субъектов. Если в регионе таких фирм нет, есть федеральные сайты, где можно заказать справку из Москвы с доставкой в регион транспортными компаниями или почтой России. Например, в Орел готовы отправить справку с сайта. Справка готовится в течение дня, стоимость — 1500 рублей без подтверждения в медицинской организации и 2000 рублей – с подтверждением», — подчеркнул заместитель руководителя исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев.
Федеральные сайты могут отправить такие справки при полной предоплате во время заказа и перечислении суммы на указанный банковский счет. Доставка занимает неделю, транспортные расходы необходимо оплатить при получении в почтовом отделении. Стоимость справки – около 2-3 тыс. руб.
Помимо интернета, справки об отсутствии коронавируса можно купить в профильных группах социальных сетей, в которых их предлагают оформить на русском и английском языках. После оплаты справки направляют в электронном формате PDF через WhatsApp, Telegram или курьерской доставкой в течение часа.
В ОНФ отмечают, что подделка документов и их намеренное предъявление – это преступление, за которое могут привлечь к административной или уголовной ответственности.