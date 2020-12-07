Активисты обратились в Генпрокуратуру по фактам продажи фальшивых справок об отсутствии COVID-19

Активисты провели мониторинг предоставления услуг по изготовлению справок, подтверждающих отсутствие коронавирусной инфекции без сдачи анализов. Оказалось, в четверти регионов можно без проблем приобрести такую справку в день обращения за небольшую плату. Мониторинг показал, что липовую справку можно приобрести в Москве и Санкт-Петербурге, многих других российских регионах, в том числе в Томской области.





Народный фронт обратился в региональные прокуратуры, а также обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой взять эту тему на особый контроль.