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28 декабря,
2019
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Активисты ищут родственников погибших в годы войны томичей

ТВ2
ТВ2
8 часов назад

В мае 2020 года в австрийском городе Лаа-ан-дер-тая будет открыт памятник погибшим советским воинам. В этой связи активисты разыскивают в Томской области родственников бойцов Красной Армии, погибших в мае 1945 года на территории Австрии. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

Активисты ищут родственников погибших в годы войны томичей

На сегодняшний день установлены имена 879 погибших в Австрии советских воинов. Среди них трое уроженцев Томской области.

Так, разыскиваются родственники Василия Васильевича Власова, родившегося в селе Каргасок в 1896 году. Погиб 6 мая 1945 года, захоронен на кладбище населенного пункта Фельбах.


Также поисковиками найден Иван Алексеевич Селезнев, родившийся в селе Уртам Кожевниковского района в 1924 году. Погиб 24 апреля 1945 года, похоронен близ деревни Альтенмаркт.


Третий красноармеец — Александр Тимофеевич Теплоухов, родился в 1920 году в селе Зырянском. Погиб 25 апреля 1945 года, похоронен в деревне Вильдендюрбах.


Родственники бойцов смогут принять участие в открытии памятника в мае 2020 года в Австрии. Также членов семей просят поделиться фотографиями красноармейцев.


Располагающие информацией о родственниках погибших воинов могут обратиться по адресу andrmost@academ.org или к новосибирскому активисту Сергею Мостовому по телефону:  8-913-914-48-49.

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