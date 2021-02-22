Активисты движения «Защитим томскую тайгу»: Слова губернатора о лесовосстановлении — обычный популизм

«Ничем кроме дешевого популизма «поставленная задача» высаживать столько же деревьев, сколько и вырубается не является. И Жвачкин прекрасно знает, что у области физически нет таких возможностей, а он сам не в состоянии их привлечь, какие бы задачи ни ставил», — пишет Литвинов.





По информации Департамента лесного хозяйства (ДЛХ) Томской области от 31.05.2019 в Томской области общая площадь лесных питомников 88,35 га, ежегодно в питомниках выращивается около 8 млн. штук посадочного материала.





«Исходя из нормативов посадки 3 000 штук на га, 8 млн. можно засадить на 2 666 га. В области вырубается более 60 тыс. га, чтобы засадить эту площадь, укладываясь в норматив. надо 180 млн. штук посадочного материала. С каждым годом количество необходимого посадочного материала будет только расти, так как растут объемы вырубок, а сам Жвачкин постоянно требует увеличения вырубаемого. Это не считая лесных пожаров, ветровалов, короеда, черных лесорубов и т.д. которые тоже вносят лепту в сокращение площадей леса. И Жвачкин прекрасно понимает что его «поставленная задача» ни им самим, ни его командой априори невыполнима. Это возможно только с приходом к управлению областью действительно порядочных и грамотных людей», — отмечает Литвинов.





Он пишет и о другой стороне вопроса. За лесом нужно ухаживать порядка 15-20 лет, а профессионалов для этого не хватает.





«Допустим, в первый год посадили 3 000 га, на следующий год за этими 3 000 га нужен будет уход, а также нужно будет посадить еще 3 000 га. На следующий год нужен будет уже уход за 6 000 га, посадки опять составят 3 000 га. и так далее. Довольно быстро это приведет к тому, что на уход и посадки уже не будет хватать ни рук, ни средств. Их уже сейчас катастрофически не хватает. И Жвачкин прекрасно знает об этой проблеме и понимает, что для него и его команды невозможно ее решить. При этом объемы рубок при нынешних тенденциях будут только возрастать, пока все не аукнется масштабным природным ЧС», — резюмирует Литвинов.