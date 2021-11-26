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Активист Игорь Кузнецов: в томском СИЗО сотрудники человечнее относятся к арестантам, чем в Москве

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Томский оппозиционер Игорь Кузнецов, обвиняемый в склонении к массовым беспорядкам передал письмо из московского СИЗО-5, куда его этапировали в сентябре этого года. В нем он сравнивает московские условия содержания с томскими, а также благодарит сибиряков за поддержку. Еще он рассказывает о давлении, которое оказывают следователи на его адвоката.

«Благодарю всех сибиряков и зарубежных товарищей за солидарность и поддержку. Знаю, что интерес ко мне и моему делу утихнет. <...> Похвалю тюрьму с «сарказмом». Да, я на «курорте». Даже если сравнить с тем, кто сидит сейчас — мне везет. В московском СИЗО-5 условия гораздо лучше, чем в СИЗО-1 Томска. Но при мне в СИЗО-1 камеры не были переполнены. Финансово в СИЗО-1 хуже, но отношение сотрудников к нам, арестантам, гораздо лучше. Я буду об этом писать, ибо умею быть благодарным, и везде подчеркиваю хорошее, доброе и светлое. Это моя жизненная позиция. Сегодня встретил моих московских адвокатов, они мне нравятся. При мне на Анри Владленовича Цискаришвили было оказано следователем небольшое давление. Следователь хотел, чтобы тот подписал расписку о неразглашении по уголовному делу, но мой молодой адвокат спокойно и твердо отказался, ибо никогда такие расписки не подписывает. Мне еще и с погодой везет: окна камеры на юг, в Москве солнце и я все время в нем купаюсь», — говорится в письме Игоря Кузнецова.

Напомним, Игоря Кузнецова задержали по обвинению в склонении к массовым беспорядкам. Согласно обвинению,  Игорь Кузнецов и группа лиц создали телеграм-чат «Что-Делать!». В чате они обсуждали стратегию деятельности по оказанию психологического воздействия и обработки аудитории, чтобы побудить людей к участию в массовых беспорядках. Сам Кузнецов утверждает, что администрировал канал «Что-Делать!» «как журналист в рамках редакционного задания издания RusNews, целью которого было получение эксклюзивной информации по освещению протестных событий». 

Помимо Игоря Кузнецова, в разных городах России по делу о подготовке массовых беспорядков задержали еще 10 человек. В Томске прошли несколько пикетов в поддержку томского оппозиционера.

 

 

 

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