Актер и блогер Евгений Кулик снимет криминальную трагикомедию «Два» для МТС

Актер, сценарист и режиссер Евгений Кулик (Kulik Production) совместно с МТС Медиа приступили к съемкам криминальной трагикомедии «Два». Это история в формате горизонтального видео с встроенными вертикальными фрагментами, которые удобно смотреть как на смартфоне, так и на экране компьютера, планшета или телевизора.

Комедийный сериал «Два» расскажет о двух закадычных друзьях-сантехниках Лехе и Жеке, постоянно находящихся в поисках денег. Герои в каждой серии ввязываются в новую криминальную авантюру, но им отчаянно не везет. Леха не теряет надежды разбогатеть: его жена Тамара работает в полиции и даже не подозревает, что снабжает мужа «нужной» информацией. Жека трусоват, но жена Наталья каждое утро выпроваживает мужа на «дело», так как ей срочно нужно что-то купить, и к шантажу она не стесняется привлекать членов семьи. Задолго до производства сериала скетч с героями Лехой и Женей был выложен на YouTube-канале Евгения Кулика и набрал более 1,5 миллиона просмотров.





«Работа над сериалом для меня и моей команды стала главной задачей на долгое время, я подошел к ней с огромной ответственностью. До этого несколько лет мы писали и снимали скетчи и короткометражки, поэтому уже успели «набить руку» и нам есть чем удивить. С каждым годом качество контента росло, благодаря моей аудитории, и, наконец, мы почувствовали, что сможем сделать что-то по-настоящему стоящее. Полгода я ничего не выкладывал в соцсетях, и вот пришла пора очень мощно порадовать ребят и всех-всех подписчиков онлайн-кинотеатра МТС ТВ! Надеюсь, наш сериал «Два» заставит вас от души посмеяться. Многие зрители узнают в наших героях своих друзей, соседей, знакомых, а кто-то и себя. Обещаю, что будет качественно и по-новому! Погнали!» — рассказал автор сериала Евгений Кулик.

